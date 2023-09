Morto in un incidente in moto a Taranto sulla statale Jonica: terribili le conseguenze dell'impatto sul 39enne

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo di 39 anni è morto in un drammatico incidente stradale mentre viaggiava in sella alla sua moto sulla Strada Statale 106 Jonica, a pochi chilometri da Taranto. Lo scontro si è verificato intorno alle 12 di domenica 10 settembre, vicino allo svincolo Agip Petroli-Ilva e ha coinvolto due moto e un’auto. Gli agenti della stradale sono al lavoro per ricostruire la dinamica del terribile impatto, ancora da chiarire.

L’incidente

La polizia di Taranto, le ambulanze e le automediche del 118 arrivate sul luogo dell’incidente hanno dovuto assistere a una scena atroce: il motociclista 39enne è morto sul colpo dopo essere stato decapitato nell’impatto.

Sarebbero in gravi condizioni altre due persone coinvolte nel terribile incidente, soccorse dal personale sanitario e trasportate in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni i due feriti sarebbero stati a bordo dell’altra motocicletta.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La carreggiata in direzione Reggio Calabria è stata chiusa al traffico per i rilievi, la squadra dell’Ansa intervenuta sul posto ha dirottato la circolazione su strade alternative.

Ragazza in codice rosso in un altro schianto nella notte

Secondo quanto riportato dalle testate locali, nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto sarebbe stata trasportata in codice rosso anche una ragazza, rimasta coinvolta da un altro incidente avvenuto nel territorio della città pugliese nella notte tra sabato 9 e domenica 10 settembre.

Stando alle ricostruzioni la ragazza si sarebbe ribaltata con la sua auto dopo aver impattato un muretto che costeggia la strada che porta dalla frazione di Talsano al comune di Leporano.

L’incidente a Cagliari

Le prime ore di domenica 10 settembre sono state segnate da un altro terribile incidente stradale a Cagliari, nel quale due ragazze e due ragazzi hanno perso la vita rientrando a casa da una serata. Lo schianto avvenuto poco dopo le 5 del mattino in viale Marconi, in direzione Quartu Sant’Elena, ha coinvolto anche due 19enni, entrambi feriti ma non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito finora i sei giovani stavano tornando a casa da un locale viaggiando a bordo di una Ford Fiesta quando, arrivati all’altezza dello svincolo per l’Asse Mediano, forse nel tentativo di imboccare la bretella stradale, l’automobile ha perso il controllo.