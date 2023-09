Tragico incidente stradale a Cagliari, auto urta marciapiede e si ribalta: quattro morti e due feriti gravi

Terribile incidente stradale nella notte tra sabato 9 e domenica 10 settembre a Cagliari: quattro ragazzi sono morti e due sono rimasti feriti gravemente.

L’incidente stradale

L’incidente stradale è avvenuto poco dopo le 5 del mattino in viale Marconi, in direzione Quartu Sant’Elena.

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, i 6 ragazzi viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che, per cause che al momento non sono ancora state accertate, avrebbe urtato un marciapiede all’altezza del cavalcavia dell’Asse Mediano, ribaltandosi.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenute le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia municipale di Cagliari.

Per quattro persone non c’è stato nulla da fare, mentre i due feriti sono stati trasportati in ospedale in “codice rosso” in gravi condizioni di salute.

La Polizia locale di Cagliari sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale e per identificare le vittime.

Chi sono le vittime dell’incidente di Cagliari

Allo stato attuale le generalità delle vittime dell’incidente stradale di Cagliari non sono ancora state diffuse, ma come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, sarebbero 2 ragazzi e 2 ragazze, di età compresa tra i 18 e i 20 anni.

