Morto in Australia il fantino Stefano Cherchi originario della Sardegna dopo quasi due settimane di agonia

Il fantino Stefano Cherchi, originario della Sardegna, è morto oggi mercoledì 3 aprile in Australia dopo essere rimasto gravemente ferito il 20 marzo scorso all’ippodromo di Thoroughbred Park. Per le lesioni riportate alla testa Cherchi, promessa dell’ippica nazionale, era ricoverato in coma a Canberra.

Stefano Cherchi, fantino originario di Mores, Sardegna, è morto oggi in Australia dopo 13 giorni di coma all’ospedale di Canberra.

Ad annunciare la morte del fantino la NSW Jockeys Association, che sostiene i fantini e gli apprendisti del NSW (New South Wales, Nuovo Galles del Sud, Australia).

Lo scorso 20 marzo Cherchi, 23enne del sassarese, aveva subito gravi lesioni alla testa in un incidente durante una gara che stava conducendo.

Il decesso è avvenuto alle 12.30 australiane di oggi, mercoledì 3 aprile.

L’incidente di Stefano Cherchi in Australia

Il fantino Stefano Cherchi, originario di Mores, Sardegna, era caduto da cavallo durante una gara che stava disputando all’ippodromo Thoroughbred Park di Canberra, in Australia.

Cherchi era in testa alla gara quando il suo cavallo, Hasime, è finito a terra disarcionando il fantino sardo.

Nella carambola erano rimasti coinvolti altri due concorrenti, che però non avevano riportato ferite gravi.

Stefano Cherchi invece aveva riportato un trauma cranico e un’emorragia interna. Dopo essere stato soccorso in pista, era stato portato all’ospedale di Canberra.

Sul posto erano accorsi i genitori e una delle sorelle, partiti dalla Sardegna, mentre il fantino inglese Aidan Jones aveva effettuato una maratona per promuovere una raccolta fondi che aveva raccolto oltre 6mila euro.

Il fantino è rimasto in coma per 13 giorni, morendo oggi, mercoledì 3 aprile, per le gravi ferite riportate.

Chi era il fantino Stefano Cherchi

Nato 23 anni fa in Sardegna, nella località sassarese di Mores, il fantino Stefano Cherchi si era trasferito a 16 anni a Newmarket, in Inghilterra.

Lì, con la supervisione dell’allenatore Marco Botti, aveva conquistato 106 vittorie e una popolarità crescente, anche grazie al suo carattere solare che gli ha attirato l’affetto visto negli scorsi giorni.

Pochi mesi fa si era trasferito in Australia, dove aveva già ottenuto due successi e svariati piazzamenti.

“Mi sento come se avessi perso un figlio“, ha commentato l’allenatore, Marco Botti. “Ricordo che prima di partire per l’Australia abbiamo chiacchierato, era così eccitato all’idea di andarci e provare a migliorare lì la sua carriera”.

“Siamo completamente devastati da questa tragedia“, ha detto Botti, “sapevamo che le cose non stessero andando bene, ma speri e preghi sempre per un miracolo. È una giornata molto triste“.

A febbraio in Italia era morto dopo due giorni di agonia il fantino Dominik Pastuszka, caduto da cavallo durante una gara a San Rossore, frazione di Pisa.