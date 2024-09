Morto il padre di Pino Insegno, il signor Armando aveva 92 anni: fissata la data dei funerali

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Grave lutto per Pino Insegno, attore e conduttore televisivo, per la scomparsa del padre Armando, morto a 92 anni. Armando fu sempre un grande sostenitore della carriera artistica del figlio, che ha sempre ricordato con affetto il supporto paterno. I funerali si terranno a Roma il 18 settembre 2024.

Morto Armando Insegno, il padre dell’attore Pino

Armando Insegno è venuto a mancare martedì 17 settembre, padre di Pino Insegno e di suo fratello Claudio. Armando, scomparso all’età di 92 anni, aveva lavorato come vetrinista e fu il primo a sostenere il figlio nel suo percorso artistico.

Pino Insegno aveva descritto il padre come un uomo determinato. Si era legato in matrimonio a Romana Di Lorenzo, cresciuta in una famiglia di attori (era sorella dell’attrice Rossana Di Lorenzo, che recitò con Alberto Sordi), scomparsa nell’ormai lontano 2003.

Pino Insegno ha raccontato del suo legame con il papà Armando, suo primo sostenitore

Pino Insegno e il rapporto con il padre Armando

Il legame tra Pino Insegno e suo padre è sempre stato profondo e significativo. Armando ha creduto fin dall’inizio nelle doti artistiche del figlio, arrivando a prestargli una somma considerevole per il suo debutto teatrale, circa sei milioni di lire.

In un’intervista al Corriere della Sera, Pino ricordava con affetto come suo padre gli prestò la somma senza batter ciglio, nonostante due mutui sulle spalle. Quei soldi poi non furono mai restituiti: Armando non li volle indietro e i guadagni del primo spettacolo, “Giulio Cesare è… ma non lo dite a Shakespeare”, furono immediatamente reinvestiti.

Il mondo dello spettacolo è stato sempre parte integrante della famiglia Insegno, con Pino e suo fratello Claudio che hanno seguito la stessa strada, supportati dai genitori.

Il messaggio del fratello di Pino Insegno

Il fratello di Pino, Claudio Insegno, regista e attore, ha condiviso su Instagram una storia per omaggiare il padre, postando un’immagine di un cielo nuvoloso con un cuore spezzato e le parole: “Per te”.

Per quanto riguarda, invece, il conduttore di “Reazione a Catena“, non sono state ancora rese pubbliche dichiarazioni ufficiali in merito alla scomparsa del papà.

I funerali sono stati fissati per il giorno successivo alla sua scomparsa, mercoledì 18 settembre, presso la Chiesa Regina Pacis nel quartiere Monteverde a Roma.