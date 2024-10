Morto il giornalista Cesare Corda fondatore di Videolina, aveva 84 anni: suo primo racconto radio di pugilato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Addio a Cesare Corda, giornalista e scrittore sardo, morto all’età di 84 anni. Decano del giornalismo sportivo, fu sua la firma alla prima radiocronaca per una radio libera, con la quale raccontò un incontro di boxe. Fondatore del telegiornale di Videolina, ha sviluppato la sua carriera anche sulle reti nazionali, in particolare come corrispondente dalla Sardegna per Mediaset.

Cesare Corda, chi era il giornalista pioniere in Sardegna

Cesare Corda è scomparso a 84 anni: da più di dieci lottava contro il morbo di Parkinson, una condizione che aveva raccontato negli ultimi anni in un libro.

Il suo nome resterà scolpito nella storia della radiotelevisione sarda e non solo. Fu proprio il giornalista, infatti, a diffondere la prima radiocronaca sportiva delle emittenti libere. Era il 1975, e da Milano Corda narrò le gesta di Franco Udella in un incontro di pugilato.

Gli anni di Videolina

La sua carriera è legata in modo indissolubile a Videolina, emittente televisiva regionale fondata il 4 settembre 1975 da Nicola Grauso e Michele Rossetti a Cagliari.

La tv nacque nello stesso appartamento dove, pochi mesi prima, la coppia aveva creato Radiolina, la prima radio libera della Sardegna, sfidando le autorità dell’Escopost. I nomi “Radiolina” e “Videolina” richiamavano le piccole dimensioni delle emittenti, in linea con le loro risorse limitate.

Nonostante le difficoltà tecniche e logistiche, entrambe le stazioni segnarono l’inizio della libertà di trasmissione radio-televisiva nell’isola, dando avvio a una stagione che vide Cesare Corda fra i principali protagonisti.

Oltre a occuparsi dello sport, infatti, Corda fu impegnato in prima linea nella realizzazione del primo telegiornale dell’emittente.

L’approdo a Mediaset

Negli anni successivi Cesare Corda ebbe l’opportunità di approdare a Mediaset, collaborando con Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Con le reti nazionali il giornalista firmò numerosi servizi, in particolare dalla sua terra, la Sardegna.

Durante gli anni ’80, Corda si distinse in particolare seguendo il sequestro di due tecnici italiani in Africa. In quell’occasione ottenne un’intervista esclusiva con il leader dei ribelli in Sudan e ritrovò i rapiti in Etiopia, raccontando poi questa straordinaria esperienza nel suo libro “Clandestino in Etiopia”.

Negli ultimi anni, ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale e, nel 2014, ha pubblicato il libro “Benvenuto Mister Parkinson”, condividendo la sua personale lotta contro la malattia.

In molti hanno ricordato la sua figura nel giorno della scomparsa, compreso il Cagliari Calcio che gli ha dedicato un messaggio di cordoglio. “Il Cagliari Calcio partecipa al lutto per la scomparsa di Cesare Corda, storico giornalista sardo, scrittore, tra i primi radiocronisti e telecronisti sportivi nell’Isola” si legge nella nota. “Una lunga e prestigiosa carriera a livello nazionale, un esempio di professionalità e determinazione”.