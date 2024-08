Morto il compagno di Iva Zanicchi: Fausto Pinna aveva 74 anni, era malato da tempo, stavano insieme da 40 anni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Addio a Fausto Pinna. Il produttore musicale compagno di Iva Zanicchi è deceduto a Monza nella notte tra il 7 e l’8 agosto, dopo una lunga malattia. I due hanno condiviso 40 anni di vita insieme.

Il produttore musicale e compagno di Iva Zanicchi Fausto Pinna è morto nella notte tra il 7 e l’8 agosto a Monza, dopo una lunga malattia. Aveva 74 anni d era sposato con la cantante da 40.

I funerali saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria Assunta a Lesmo, comune in provincia di Monza e Brianza, domani 9 agosto a partire dalle 15:30, come ha annunciato la famiglia.

Iva Zanicchi aveva dichiarato pubblicamente che il compagno era malato da circa un anno. Da allora la cantante aveva sospeso tutti i concerti e gli impegni pubblici più gravosi per stargli vicino.

La carriera e la vita di Fausto Pinna

Fausto Pinna è stato un importante produttore musicale in Italia, in particolare negli anni ’80. È proprio lui a firmare il disco Care Colleghe, cantato da Iva Zanicchi che alla fine del decennio diventa sua compagna.

I due, entrambi già sposati e divorziati all’epoca, non si lasceranno più e il loro rapporto sentimentale proseguirà per i successivi 40 anni fino alla morte di Pinna avvenuta nella notte.

I due, già genitori dalle precedenti relazioni, avevano deciso di non sposarsi e di non avere figli: “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta” aveva dichiarato Iva Zanicchi.

La malattia e la morte

Era da oltre un anno che la cantante Iva Zanicchi aveva annunciato il ritiro dagli spettacoli pubblici per assistere il compagno in una difficile malattia.

“Ha sempre fumato novanta sigarette al giorno e non ce l’aspettavamo. Sembrava stesse bene. Dopo quella terribile diagnosi, gli hanno dato solo due mesi di vita invece. Con lui mi sono sempre divertita tanto, e ci divertiremo ancora” aveva dichiarato in un’intervista.

“Ieri non stava bene per niente, sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza, mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto ‘lazzarona, hai fumato’. Il tumore a lui è venuto per il fumo” aveva aggiunto la cantante.