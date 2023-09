Morto il cantautore Luciano Rossi che scrisse "Se mi lasci non vale" e "Ammazzate oh": tutte le sue sigle TV

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Il mondo della musica italiana è in lutto per la scomparsa del cantautore Luciano Rossi, avvenuta all’età di 77 anni. Lo scorso 8 luglio Roma ha perso una vera icona musicale, un artista che ha scritto brani indimenticabili della canzone italiana come “Se mi lasci non vale” e “Ammazzate oh!”. Nella sua carriera numerose collaborazioni con tantissimi artisti: Rossi ha scritto brani per diversi cantanti italiani iconici e pubblicato ben 14 album.

Chi era Luciano Rossi

Nato il 5 settembre 1945 nella capitale, Luciano Rossi ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica sin da giovane. Dopo aver completato i suoi studi, ha abbracciato completamente questa strada, trasformando la sua passione in una carriera di tutto rispetto.

Tra i momenti più luminosi della sua carriera, Luciano Rossi è ricordato per aver scritto canzoni indimenticabili per altri grandi artisti. “Se mi lasci non vale,” interpretata da Julio Iglesias, è uno dei suoi successi più celebri, che ha catturato i cuori di milioni di fan in tutto il mondo.

Maurizio Costanzo rese celebre Luciano Rossi scegliendo il brano "Ammazzate oh!" come sigla di "Quarto programma"

I suoi brani

Oltre al brano più noto, Rossi ha regalato al pubblico gemme musicali come “Un rapido per Roma,” interpretata da Rosanna Fratello, e “Ritornerà,” cantata da Little Tony, solo per citarne alcune.

La sua versatilità lo ha portato a lavorare con una vasta gamma di artisti, da Edoardo Vianello a Wilma Goich, da Ornella Vanoni a Bobby Solo, da Nicola Di Bari a Lando Fiorini.

Il successo con Ammazzate oh!

Tuttavia, il momento chiave della sua carriera è stato il brano “Ammazzate oh!” composto nel 1974. Inizialmente escluso dalla competizione a “Un disco per l’estate“, il destino ha riservato un futuro luminoso a questa canzone romanesca.

Maurizio Costanzo, colpito dalla sua straordinaria qualità, l’ha infatti scelta come sigla del suo format radiofonico “Quarto programma” lanciando così Luciano Rossi verso l’immortalità musicale.

Le colonne sonore

La carriera di Luciano Rossi comprende oltre 14 album e numerose colonne sonore, tra cui quella del film “Questo o quello,” con Nino Manfredi e Renato Pozzetto.

Ha contribuito anche alla musica dei programmi televisivi, come la sigla di “Tappeto volante” e svolgendo il ruolo di produttore dell’artista Rita Forte, per la quale ha scritto la memorabile canzone “Le donne sono un’altra cosa“, diventata la sigla conclusiva della trasmissione di Luciano Rispoli.