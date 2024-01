Morto giudice di Forum Francesco Riccio, messaggio dello show: “Ricorderemo il suo humour e professionalità”

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto il giudice di Forum Francesco Riccio. Sui social il ricordo da parte della squadra del programma condotto da Barbara Palombelli. Il giudice era riuscito a conquistare gli italiani da quando era entrato nel cast dal 2008 per occuparsi delle cause televisive fino all’edizione del 2012. “Ricorderemo il suo humour e la sua professionalità”, si legge su Instagram.

È morto Francesco Riccio

È morto Francesco Riccio, ex giudice del programma televisivo in onda su Canale 5 e condotto da Barbara Palombelli (recentemente ha perso la vita anche la food blogger Lucia Barnaba a causa di un cancro incurabile). Forum è stata la casa del giudice Francesco Riccio per quattro stagioni.

Si era conquistato la stima e la simpatia del pubblico, che sotto al post Instagram in sua memoria hanno scritto messaggi di saluti e condoglianze alla famiglia, come: “Mi piaceva tanto come giudice riposa in pace”.

Il messaggio di Forum

Sulla pagina ufficiale di ForumMediaset di Instagram è arrivato il triste annuncio della dipartita del giudice Francesco Riccio.

Si legge:

Forum saluta con affetto Francesco Riccio che è stato giudice nel nostro programma per quattro stagioni dal 2008 al 2012. Lo ricordiamo per il suo humour sottile, la sua apparente imperturbabilità e la sua grande professionalità. La squadra di Forum.

Giudice di Forum

Francesco Riccio è stato tra i giudici più amati del programma Forum. Ha fatto parte del cast del programma dal 2008 al 2012, ovvero per quattro stagioni, entrando in sostituzione di alcuni altri volti noti e a sua volta ha lasciato il posto ad altri e altre.

Tra i nomi dei giudici di Forum, apprezzati e stimati, anche: Santi Licheri, Tina Lagostena Bassi, Ferdinando Imposimato, Luigi Di Majo, Giovanni Flauti, Nino Marazzita, Maria Giovanna Ruo, fino ai più recenti Francesco Foti, Gianfranco D’Aietti, Simona Napolitani, Melita Cavallo e Bartolo Antoniolli.