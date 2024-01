Morta a 39 anni la food blogger Lucia Barnaba: l'imprenditrice è stata stroncata da un cancro

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si è spenta a soli 39 anni Lucia Barnaba, food blogger e imprenditrice originaria di Manduria (Taranto). A giugno aveva lasciato intendere che stava combattendo contro un cancro. Il tumore, altamente invasivo e aggressivo, l’ha stroncata, come annunciato da sua madre Domenica sui social.

Lucia Barnaba stroncata da un tumore: addio alla food blogger

A dicembre sulle piattaforme web sono apparsi parecchi appelli, seguiti da gare di solidarietà, per dare un aiuto economico alla famiglia di Lucia nel percorso di cure.

La 39enne era ricoverata in una clinica privata di Roma, dove si sta sperimentando un farmaco molto caro.

Basti pensare che il cui prezzo di una sola puntura può arrivare a 2.000 euro, come spiegato dalla mamma Domenica in un’intervista recente.

Il ritorno a Manduria dopo gli studi a Roma

Lucia, dopo aver studiato a Roma Marketing alla Luiss, era tornata nella sua Manduria per fondare ‘Apulia Farm’, un’azienda agricola. Quindi aveva avviato su alcuni terreni di famiglia la coltivazione del locale pomodorino – presidio Slow Food – insieme ad altri prodotti, che vendeva in tutta Italia tramite un e-commerce.

Molto noto anche il suo food blog “Le stagioni in cucina”.

Fonte foto: FACEBOOK

Barnaba era nota e stimata per il suo impegno a favore dell’ambiente e dell’ecosostenibilità, anche in cucina, e per la tenacia con la quale difendeva l’importanza della biodiversità.

Messaggi di cordoglio per Lucia Barnaba

In questo ore in tantissimi sui social stanno scrivendo messaggi di cordoglio, ricordando la food blogger. Amici, conoscenti, associazioni e fan hanno espresso vicinanza alla famiglia Barnaba.

“La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il ricordo delle tantissime cose che abbiamo organizzato insieme – ha scritto la Pro Loco di Manduria – Rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

“Rosa tra mille rose e regina di dolcezza – il ricordo di Giuseppe – Un coro di Angeli l’ha accolta in cielo scrutando anche da lassù il cuore straziato del suo papà è della sua cara mamma”.