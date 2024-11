Morto Gianpaolo Silvestri, politico e fondatore di Arcigay: stroncato da tumore, lutto nella comunità LGBTQIA+

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Addio a Gianpaolo Silvestri. Il politico e senatore originario di Villanuova (Brescia), tra i fondatori di Arcigay, è morto nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 novembre. Silvestri, da tempo affetto da un tumore, è scomparso all’età di 70 anni. Attivista di lungo corso, dedicò la sua vita alle battaglie per i diritti civili e alla causa ambientalista.

Morto il senatore Gianpaolo Silvestri, l’annuncio

L’annuncio della scomparsa è stato dato nella mattina di sabato 2 novembre da Luca Trentini, segretario di Sinistra Italiana a Brescia ed ex segretario nazionale di Arcigay.

“Questa notte ci ha lasciato il senatore Gianpaolo Silvestri. Tra i fondatori di Arcigay, militante di lungo corso per i diritti civili e per l’ambiente e uomo di immensa cultura“, ha scritto in un post sul suo profilo Facebook Trentini.

“In parlamento – prosegue il ricordo – promosse e fece approvare la legge per la protezione internazionale che ha consentito a migliaia di persone LGBTQIA+ di poter ottenere asilo nel nostro Paese“.

Chi era Gianpaolo Silvestri, tra i fondatori di Arcigay

Gianpaolo Silvestri, classe 1954, è stato tra i fondatori di Arcigay, associazione per i diritti LGBT costituitasi a Palermo nel 1980.

Ex giornalista, si buttò in politica abbracciando i Verdi e alle elezioni del 2001 fu candidato per la Camera con “Il Girasole“, senza tuttavia essere eletto.

In seguito, fino al 2008, Silvestri ricoprì il ruolo di senatore per il gruppo “Insieme con l’Unione“, lista elettorale che partecipò alle elezioni politiche del 2006 (nata in seguito all’accordo stipulato tra la Federazione dei Verdi e il Partito dei Comunisti Italiani).

Nel 2007, in aula, si schierò a favore dell’abolizione della pena di morte in ambito militare. “Il rifiuto di adempiere a ordini di morte è un dovere oltre che un diritto, esprimo piena solidarietà a tutti i disertori”, dichiarò in quell’occasione.

La storia di Arcigay

Arcigay è la principale associazione italiana per la difesa dei diritti LGBTQ+, fondata ufficialmente nel 1985 a Bologna.

Fonte foto: ANSA

Corteo dell’Onda Pride a Bologna, manifestazione a sostegno dei diritti delle persone lgbtqi+ organizzata da Arcigay e dalle altre associazioni locali e nazionali

Le sue radici, tuttavia, risalgono agli anni Settanta, quando i movimenti per i diritti omosessuali iniziarono a organizzarsi nel Paese. Nel 1980, un gruppo di attivisti fondò a Palermo il primo circolo Arcigay, il primo di tanti altri in diverse città italiane.

L’associazione ha svolto un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione su temi come la discriminazione, i diritti civili e la lotta all’omofobia, portando a importanti conquiste. Una su tutte, l’introduzione delle unioni civili nel 2016.