Grecia approva il matrimonio egualitario, via libera anche alle adozioni per le coppie omosessuali sposate

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il matrimonio egualitario per le coppie omosessuali è legge. Accade in Grecia, dove con 176 sì, 76 contrario e 2 astenuti passa il disegno di legge per l’uguaglianza nel matrimonio civile e le adozioni. La Grecia diventa così il 16° Paese dell’Unione Europea e il 37° al mondo ad approvarlo. Dopo intense discussioni, la legge passo con il partito al governo, di natura conservatrice, spaccato in tre tra favorevoli, astenuti e contrari.

Grecia dice sì al matrimonio egualitario

Con il voto di oggi, la Grecia legalizza il matrimonio egualitario e il diritto all’adozione, diventando il primo Paese cristiano-ortodosso (anche il Papa sta aprendo alle persone trans e i figli di coppie gay) a fare un passo avanti importante sui diritti civili. La proposta e la sua approvazione, per quanto abbia creato discussioni e strappi interni, non è stata una sorpresa.

Lo scorso luglio Kyriakos Mitsotakis, primo ministro conservatore, aveva spiegato che: “Il matrimonio tra persone dello stesso sesso avverrà a un certo punto ed è parte della nostra strategia”. Mentre si è schierato contro la gestazione per altri, il primo ministro si è sempre detto a favore di matrimonio e adozione per le coppie omosessuali. Lo scopo è quello di “eliminare qualsiasi discriminazione basata sull’orientamento sessuale”, ha spiegato a un mese dalla votazione.

Fonte foto: ANSA La Grecia è il primo Paese cristiano-ortodosso a introdurre il matrimonio egualitario e le adozioni per le coppie omosessuali sposate

Sì alle adozioni

La legge per matrimonio e adozioni ha raggiunto la maggioranza, con 176 voti a favore, 76 contrari e 2 astenuti, grazie soprattutto ai voti dell’opposizione di centro e di sinistra. Al contrario la maggioranza, il partito di destra che governa, si è spaccato tra un’anima liberare e una conservatrice. Per Mitsotakis: “È il giusto prezzo che un liberale deve pagare se ciò significa cambiare mentalità su un tema che è rimasto tabù”.

Mentre l’estrema destra e i politici più vicini alla potente Chiesa ortodossa hanno attacco con violenza la legge, è passato non solo il matrimonio, ma anche la possibilità di adozione per le coppie omosessuali sposate.

Diritti civili in Grecia: il percorso

Il 2024 segna una delle ultime tappe del calendario dei diritti civili in Grecia. Tornando indietro incontriamo tanti passi verso la lotta alla discriminazione. Nel 2021 per esempio la Grecia ha permesso agli uomini gay di donare il sangue e messo fine alla soluzione chirurgica per i bambini intersex.

Ancora prima, nel 2015, vennero approvate le unioni civili e dal 2016 è possibile riassegnare il genere senza ricorrere al percorso medicalizzante. Nel 2014 la legge sulla discriminazione aggiunge un’aggravante per gli abusi sugli orientamenti sessuali e le identità di genere (al contrario della fine del ddl proposta da Alessandro Zan, affossato tra applausi e risate).