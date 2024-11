Morto Gianfranco Vialli padre di Gianluca, noto imprenditore: lascia la moglie e altri 4 figli, aveva 95 anni

Ancora un lutto per la famiglia Vialli. Giovedì 7 novembre, a distanza di quasi due anni dalla morte di Gianluca è scomparso Gianfranco, padre dell’ex calciatore. Imprenditore molto noto a Cremona, aveva 95 anni. Lascia la moglie, Maria Teresa, e gli altri suoi 4 figli.

Come confermato dall’Ansa, Gianfranco Vialli è morto a Cremona all’età di 95 anni.

Padre di Gianluca, morto il 5 gennaio 2023, era un imprenditore molto conosciuti nella zona: era stato a lungo il titolare della Casitalia di Spinadesco, azienda che produceva prefabbricati.

Fonte foto: Getty Familiari e amici di Gianluca Vialli in occasione della messa per ricordare l’ex calciatore, il 9 gennaio 2023, alla chiesa di Cristo Re a Cremona

Gianfranco Vialli lascia la moglie, l’89enne Maria Teresa, e gli altri suoi 4 figli: Nino, Marco, Maffo e Mila.

Gianfranco Vialli aveva origini trentine, come la moglie Maria Teresa.

La giunta comunale di Rapallo ha deciso di avviare l'iter per intitolare una via al campione Gianluca Vialli

Nel 2018 uno dei figli, l’ex calciatore Gianluca, annunciando di avere il cancro aveva confessato al Corriere della Sera di spera di “non morire prima dei miei genitori“.

Nel 2020 l’ex attaccante della Juventus aveva dichiarato al Daily Mail quanto i suoi genitori gli avessero dato l’incoraggiamento necessario per continuare a lottare durante la malattia:

“Mio padre ha 90 anni e mia madre 85, quindi sono molto fortunato ad avere ancora entrambi. Ma ora che sono anch’io un genitore, capisco che non c’è sensazione peggiore che perdere un figlio. Così ho fatto un voto: non permetterò che questo accada ai miei genitori. Voglio rimanere in vita il più a lungo possibile, ma soprattutto non voglio che loro debbano affrontare una cosa del genere. Questo era il mio obiettivo: sopravvivere a loro”.