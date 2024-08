Morto Franco De Giglio il Nonno Ciccio della tv, se ne va a 79 anni un pilastro del teatro dialettale pugliese

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Franco De Giglio, volto storico della televisione e del teatro pugliese, è deceduto all’età di 79 anni. Era conosciuto e amato per i suoi personaggi, in particolare il celebre Nonno Ciccio. La sua scomparsa è stata definita come la fine di un’era per il teatro dialettale pugliese.

È morto il “nonno” della tv

È morto Franco De Giglio, conosciuto ai più come il “Nonno Ciccio” della popolare serie televisiva barese Very Strong Family, trasmessa su Telenorba.

De Giglio si è spento a 79 anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal nipote con un breve messaggio sui social: “Zio Franco non c’è più”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, in ricordo di un artista che ha saputo far ridere generazioni con la sua comicità e la sua mimica inconfondibile.

Chi era Franco De Giglio

Franco De Giglio, per anni protagonista del teatro dialettale pugliese, era un volto noto per la generazione dei Millennials grazie alla sua interpretazione di Nonno Ciccio in Very Strong Family e per il ruolo di infermiere nella serie ER – Medici al capolinea, replicata per anni su Antenna Sud.

La sua carriera è stata segnata da un forte legame con la cultura barese, che ha saputo rappresentare ed esaltare attraverso i suoi personaggi, divenuti vere e proprie icone della baresità popolare.

Cosa ha fatto: carriera in TV e teatro

La carriera di Franco De Giglio non si è limitata al piccolo schermo. Oltre a Very Strong Family, ha interpretato ruoli in due film che raccontano storie pugliesi: Piripicchio – L’ultima mossa e La Zuite (2015).

Il suo vero amore è però sempre stato il teatro. Anche negli ultimi anni continuava a calcare il palcoscenico. A marzo di quest’anno, al Teatro Purgatorio di Bari, ha interpretato e scritto la commedia La pulce nella farina si crede mugnaio, con il suo personaggio Nonno Ciccio protagonista.

Il teatro Purgatorio, che per decenni è stato il cuore pulsante del teatro dialettale barese, è stato anche il luogo dove De Giglio ha consolidato la sua fama come uno dei più grandi interpreti della tradizione barese.

Con la sua scomparsa, il teatro dialettale perde una delle sue ultime colonne. Nelle stesse ore la morte del giornalista Gianfranco Lucariello portava via una penna importante del Meridione.