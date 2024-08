Morto Gianfranco Lucariello, giornalista napoletano ed ex segretario dell'Ussi Campania: il ricordo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gianfranco Lucariello, storico cronista sportivo, è morto a 80 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Il mondo della stampa napoletana è a lutto per la scomparsa del giornalista.

Gianfranco Lucariello, il giornalista si è spento a 80 anni

Agli inizi degli anni Settanta Lucariello aveva cominciato a scrivere sul quotidiano “Il Roma”. Ha poi seguito per lungo tempo la squadra di calcio del Napoli.

Nel ruolo di cronista sportivo ha firmato molti pezzi per “Giornale di Napoli”. Ha anche collaborato con diverse altre realtà del mondo del giornalismo, lavorando sia per testate televisive sia per testate cartacee, quali Canale 21, “Napoli Notte”, “Ultimissime, “Il Tempo”.

Negli ultimi anni la sua firma è apparsa anche su “Cronache di Napoli” e la free press “Leggo”.

Oltre ad essere stato un apprezzato cronista, è stato un brillante e lucido opinionista sportivo.

Tra i ruoli ricoperti, da ricordare che è stato segretario dell’Ussi Campania, il gruppo di specializzazione della stampa sportiva. Guidò per molti anni la squadra di calcio dei giornalisti sportivi napoletani.

Oltre al calcio, Lucariello, come ricordato da molti suoi colleghi, era un appassionato di storia, in particolare del periodo del Risorgimento e del Regno dei Borbone.

I funerali sono stati fissati per mercoledì 14 agosto, alle ore 12, nella parrocchia Maria Ss. Dell’Arco a Campegna, in Via Pasquale Leonardi Cattolica 401, quartiere Fuorigrotta.

Il ricordo di Aurelio De Laurentiis e del Calcio Napoli

“È venuto a mancare Gianfranco Lucariello, figura storica del giornalismo napoletano. Aurelio De Laurentiis, a nome di tutto il Calcio Napoli, abbraccia commosso la sua famiglia”. Così il Calcio Napoli sui social nell’esprimere cordoglio per la scomparsa del giornalista.

Fonte foto: ANSA Aurelio De Laurentiis, presidente del Calcio Napoli

Il toccante messaggio di Dario Sarnataro

Tanti i messaggi di commemorazione di amici e colleghi. Particolarmente toccante quello di Dario Sarnataro.

“Oggi è un giorno molto triste e doloroso per me e per tutti noi – scrive Sarnataro su Facebook -. Vorrei essere lucido ma è molto difficile. Ci lascia uno straordinario giornalista, un napoletano vero e fiero, una persona di rara dirittura morale”.

“Piango e sono sofferente come non mai per te, caro Gianfranco Lucariello… Mi pregio di esserti stato amico, ma prima ancora allievo e tuo lettore”, conclude il giornalista.