Morto Federico Bucci, travolto da un'auto sul lago di Garda: addio al prorettore del Politecnico di Milano

Federico Bucci, il prorettore del Politecnico di Mantova investito da una vettura il 2 settembre scorso, si è spento lungo la mattinata di sabato 16 settembre.

L’incidente e il ricovero in condizioni gravissime

Bucci, mentre si trovava in vacanza sul lago di Garda, è stato travolto da un’auto mentre faceva jogging.

Ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Borgo Trento di Verona, era stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico alla testa. Purtroppo non ce l’ha fatta.

Fonte foto: ANSA

Chi era Federico Bucci

Nato a Foggia, dopo aver conseguito la laurea al Politecnico di Milano aveva cominciato a dedicarsi alla storia e alla critica dell’architettura.

Era professore ordinario di Storia dell’architettura al Politecnico di Milano, dove dal 2012 era prorettore del Polo territoriale di Mantova e responsabile della cattedra Unesco in “Architectural Preservation and Planning in World Heritage Cities”, dove insegnava le modalità di tutela delle città patrimonio dell’umanità.

Al Politecnico di Milano, dal 2018 era delegato del Rettore per le Politiche culturali e, dal 2020, delegato del Rettore per la Rete delle università italiane per la pace (RUniPace).

Il ricordo del sindaco di Mantova

Tra i primi a esprime il proprio cordoglio, il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi: “Il Pro Rettore Bucci ci ha lasciati. L’incidente di cui è stato vittima sul Garda alcune settimane fa è stato fatale. In questi anni da responsabile del polo mantovano del Politecnico di Milano ha messo energia, anima e cuore per far crescere e per rendere attrattivo il corso di laurea di architettura a Mantova”.

“Ha promosso iniziative di altissima qualità – ha proseguito Palazzi – come Mantova Architettura e grazie a Bucci tanti studenti internazionali frequentano qui la cattedra Unesco. Federico era un passionale, amava davvero il suo lavoro e lo svolgeva con grande entusiasmo. Era spesso dirompente e in più di una occasione abbiamo anche polemizzato nel merito di alcune scelte. Ma sempre, ogni volta, passato qualche giorno, ci chiamavamo e uscivamo a pranzo, ci ridevamo su, ci davamo una pacca sulla spalla e insieme pensavamo ad altre iniziative da promuovere insieme. E poi le facevamo, sempre2.

E ancora: “Abbiamo costruito insieme tante collaborazioni e tanti progetti e studi, diversi ancora in corso e che proseguiranno. Ma c’è un progetto, che abbiamo avviato insieme e che dobbiamo a tutti i costi portare avanti, era il suo sogno e dobbiamo realizzarlo: lo studentato del Politecnico a #mantovahub a fiera Catena. Dobbiamo farlo e dedicarlo a lui, perché l’idea è stata sua e noi l’abbiamo condivisa e accompagnata e vogliamo realizzarla”.

“Ho appena chiamato la Rettrice del Politecnico, Donatella Sciuto, per fare le condoglianze a tutto il Politecnico e per chiederle di aiutarci a realizzare l’idea di Federico. Insieme, appena sarà possibile, lo ricorderemo qui a Mantova, insieme ai suoi studenti, ai quali ha donato tante occasioni di crescita culturale e apertura mentale, portando qui architetti internazionali”, ha concluso il primo cittadino mantovano.