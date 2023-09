Morto dopo aver sbattuto la testa sul marciapiede a Prato: stava litigando con la moglie, lei è in ospedale

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un uomo di 39 anni, di nazionalità cinese, è morto nella serata di martedì 5 settembre dopo aver battuto la testa su un marciapiede in via dei Fossi, nella zona industriale a sud della città di Prato. Inizialmente, l’episodio era stato indicato come un incidente stradale ma, stando a quanto ricostruito, la morte sarebbe collegata a una lite tra marito e moglie.

Cosa è successo a Prato

La morte dell’uomo, stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, è avvenuta verosimilmente al termine di una violenta lite tra l’uomo e la moglie.

La Polizia municipale è intervenuta attorno alle ore 22,40 di martedì, per quello che inizialmente era stato indicato come un incidente stradale. I soccorritori del 118 tuttavia hanno compiuto le manovre d’emergenza sull’uomo, però senza riuscire a evitare la sua morte.

La vittima, un uomo di 39 anni di nazionalità cinese, ha battuto la testa su un marciapiede in via dei Fossi, nella zona industriale a sud della città di Prato.

Le indagini

Gli agenti della Polizia municipale hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la vicenda, acquisendo anche i filmati di una telecamera della zona che potrebbe aver ripreso (anche parzialmente) quanto accaduto.

Stando a una prima e ancora provvisoria ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Repubblica’, la coppia avrebbe iniziato un litigio all’interno del proprio appartamento. La donna sarebbe poi corsa verso l’esterno per prendere la sua automobile e partire e il marito, a quel punto, avrebbe provato a bloccarla tentando di aprire la portiera. Così facendo, l’uomo sarebbe caduto sul cordolo del marciapiede, battendo la testa e morendo in pochi minuti in seguito all’impatto.

La salma dell’uomo è a disposizione del magistrato di turno della Procura.

Come sta la moglie dell’uomo

La moglie dell’uomo, una donna di 34 anni di nazionalità cinese (come la vittima) è stata trasportata in stato di shock all’ospedale Santo Stefano di Prato.