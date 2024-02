Morto il fratello di Totò Riina, vietati i funerali pubblici: Gaetano Riina era ai domiciliari dal 2021

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto a 90 anni Gaetano Riina, fratello di Totò Riina, il capo dei capi di Cosa nostra. Gaetano Riina è spirato giovedì 22 febbraio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, ma la notizia non è stata resa nota subito. Il questore ha vietato i funerali pubblici.

Morto Gaetano Riina, fratello di Totò

E non solo: il questore di Trapani Salvatore La Rosa ha anche stabilito quale percorso avrebbe dovuto seguire il carro funebre per raggiungere il cimitero cittadino dove si è svolta una veloce tumulazione alla quale hanno partecipato solo pochi parenti stretti.

Il curriculum di Gaetano Riina conta diverse condanne per mafia. Venne arrestato solo nel 2011, quando era ormai anziano, e avrebbe dovuto finire di scontare la sua pena nel maggio del 2024.

Fonte foto: ANSA

Due carabinieri mostrano la foto segnaletica di Gaetano Riina durante la conferenza stampa dopo l’arresto a Palermo l’1 luglio 2011.

Ai domiciliari dal 2021

Nell’aprile del 2021 Gaetano Riina si trovava nel carcere Le Vallette di Torino, ma il tribunale di sorveglianza, su istanza dei suoi legali, lo scarcerò e lo pose ai domiciliari a causa dell’età avanzata e dello stato di salute aggravatosi in seguito al Covid-19.

Gaetano Riina non raggiunse mai lo spessore criminale del più famoso fratello Totò, detto “u curtu”, famigerato capo di Cosa nostra. Come scrive il Giornale di Sicilia, secondo gli inquirenti era divenuto un punto di riferimento per i mafiosi di Mazara del Vallo, città dove si era trasferito.

A inizio febbraio il cognome dei Riina è tornato alla ribalta nelle pagine della cronaca per l’arresto a Malta di Antonio Ciavarello, genero di Totò Riina.

L’omicidio del giudice Alberto Giacomelli

Nel 1985 il giudice Alberto Giacomelli, presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, firmò un provvedimento di sequestro di beni a danno di Gaetano Riina, che perse la sua villa e alcuni terreni a Mazara del Vallo.

Il giudice andò in pensione nel maggio del 1987. Nel settembre dell’anno successivo venne assassinato in un agguato in contrada Locogrande, nei pressi di Trapani. Giacomelli fu il primo magistrato giudicante ucciso dalla mafia. E resta tuttora il primo giudice ucciso durante la pensione.