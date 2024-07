Morto a 63 anni Jon Landau, il produttore premio Oscar di Titanic e Avatar: da tempo era malato di cancro

È morto Jon Landau, il visionario produttore cinematografico che ha portato al pubblico capolavori come Titanic e Avatar. Si è spento a 63 anni, come annunciato dal co-presidente della Disney Entertainment, Alan Bergman.

Morto Jon Landau, il “papà” di Titanic e Avatar

Landau era un vero e proprio pioniere del cinema, capace di trasformare in realtà film di una vastità e complessità senza precedenti.

La sua collaborazione con il regista James Cameron ha dato vita a due dei film con i maggiori incassi di tutti i tempi: Titanic, il dramma romantico che ha incassato oltre 2 miliardi di dollari, e Avatar, l’epopea fantascientifica che ha superato i 2 miliardi e 900 milioni di dollari, diventando il film con il maggior incasso della storia.

Fonte foto: ANSA

L’attesa per la premiere di Avatar a Londra nel 2009

Il primo Oscar nel 1997

Nato a New York nel 1960, Landau ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 come production manager, per poi affermarsi come produttore di successo.

Nel 1997, ha prodotto Titanic, un film che ha segnato un’epoca e che gli è valso l’Oscar come miglior film.

La sua tenacia e la sua visione d’insieme lo hanno reso un punto di riferimento fondamentale nell’industria cinematografica.

“Era una forza della natura”, ha dichiarato Bergman, “che ha ispirato tutti coloro che lo circondavano”.

Il film come esperienza immersiva

Landau non si limitava a produrre film, ma li concepiva come esperienze immersive e rivoluzionarie.

Era un pioniere nell’utilizzo delle nuove tecnologie, come il 3D in Avatar, sempre alla ricerca di modi innovativi per raccontare storie e catturare l’immaginazione del pubblico.

Oltre a Titanic e Avatar, Landau ha prodotto molti altri film di successo, tra cui “Solaris”, “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi” e “Dick Tracy”. Era sposato con Julie Landau e aveva due figli, Jamie e Jodie.

La scomparsa di Landau arriva pochi giorni dopo la morte di un altro protagonista del mondo dello spettacolo, l’attore Bill Cobbs.