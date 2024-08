Morto a 13 anni a San Nicandro Garganico vicino Foggia nello scontro tra scooter e auto

Nel tardo pomeriggio del 13 agosto, un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Un ragazzo di soli 13 anni è morto in uno scontro quasi frontale tra il suo scooter e un’Alfa Romeo Mito, avvenuto in via San Cristoforo, una strada centrale del paese.

Scontro tra auto e scooter: morto ragazzo di 13 anni

Come riporta Foggia Today, l’impatto è stato estremamente violento e per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente è subito intervenuto il personale sanitario del 118, che purtroppo ha potuto solo constatarne il decesso.

Il conducente dell’auto, che ha riportato solo lievi ferite, è rimasto profondamente scosso dall’accaduto e si è fermato immediatamente per prestare soccorso.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Lo sgomento del sindaco di San Nicandro Garganico

La notizia della morte del giovane ha profondamente colpito la comunità di San Nicandro Garganico, che è stata travolta da un’ondata di dolore e incredulità.

Il sindaco, Matteo Vocale, ha espresso il profondo sgomento dell’intera comunità, sottolineando quanto sia inconcepibile perdere la vita a soli 13 anni. Vocale ha descritto l’incidente come una tragedia immane, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia del ragazzo e in tutto il paese.

Un’intera comunità in lutto

In segno di rispetto e lutto, il sindaco ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche previste nei giorni successivi, sottolineando l’importanza di stringersi attorno alla famiglia colpita da una perdita così devastante.

Le indagini delle autorità continueranno nelle prossime ore per chiarire le circostanze che hanno portato al drammatico scontro.

Il 9 agosto un altro incidente sulla statale che collega Foggia a Manfredonia aveva causato la morte di un 88enne.