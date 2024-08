Morto 71enne in incidente con ultraleggero, schianto nel Modenese in un campo: problemi durante il decollo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un tragico incidente a bordo di un aereo si è verificato la mattina del 24 agosto 2024, nei pressi dell’aeroporto di Pavullo nel Frignano, sull’Appennino modenese. Un uomo di 71 anni, di nazionalità italiana, ha perso la vita quando l’ultraleggero su cui stava volando si è schiantato poco dopo il decollo.

Cade ultraleggero nel Modenese

Si è verificato un incidente con un mezzo ultraleggero durante la prima fase cruciale del volo. Secondo le ricostruzioni, l’aliante, un ultraleggero utilizzato per voli da diporto, è precipitato verticalmente mentre si trovava in fase di salita.

Alla caduta, si è schiantato in un campo vicino alla recinzione che delimita l’area dell’aeroporto “G. Paolucci” di Pavullo nel Modenese.

L’impatto con il suolo è stato violento e il pilota, purtroppo, è morto sul colpo. Nonostante la prontezza dei soccorsi, giunti rapidamente sul luogo, non ci sono stati altri feriti, poiché il velivolo era occupato solo dal pilota.

Chi è la vittima

La vittima è un uomo di 71 anni con la passione del volo. Di nazionalità italiana, era un pilota esperto, spesso impegnato in voli con ultraleggeri nell’area modenese.

La sua identità non è ancora stata resa pubblica in attesa della comunicazione ufficiale ai familiari, si attendono nuove informazioni.

Indagini e soccorsi

Sul luogo dello schianto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma nonostante gli sforzi, non è stato possibile fare nulla per salvare la vita del pilota. Il velivolo, un aliante leggero, è stato trovato distrutto nell’area dell’incidente. Il corpo del pilota è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Anche i carabinieri della compagnia di Pavullo sono intervenuti per assicurare la zona e avviare le prime indagini. L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) ha attivato le procedure previste per casi di questo genere, iniziando un’indagine per determinare le cause precise dell’incidente.

Dai primi rilievi, sembra che il velivolo abbia avuto problemi tecnici durante il decollo, una delle fasi più delicate del volo. La Procura della Repubblica è stata informata dell’accaduto e seguirà da vicino le indagini per chiarire tutti i dettagli di questa vicenda, che è accaduta a due giorni dall’incidente di Terni.