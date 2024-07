Morto 23enne, Mattia Bottero trovato in fin di vita in un canale prosciugato a Garessio: ipotesi malore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È stato ritrovato a Garessio, in provincia di Cuneo, il corpo senza vita di Mattia Bottero, un giovane di 23 anni. L’avvistamento risale alle 13 di domenica 28 luglio, quando il giovane è stato notato in un canale prosciugato, sotto il ponte di piazza Tornatore. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Mattia non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri della compagnia di Mondovì, coordinati dalla Procura di Cuneo, stanno indagando per capire cosa sia successo nelle ultime ore di vita del ragazzo.

Trovato 23enne in un canale

Mattia Bottero, originario di Garessio ma residente nella vicina Priero, è stato trovato in fin di vita in un canale prosciugato situato sotto il ponte di piazza Tornatore.

L’allarme è stato dato intorno a mezzogiorno di domenica 28 giugno, quando qualcuno ha notato il giovane nel canale. Le squadre di soccorso, composte dai Vigili del fuoco di Garessio, dai volontari e dal personale del 118, sono intervenute immediatamente sul posto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Ritrovato il corpo di Mattia Bottero a Garessio in un canale: ipotesi malore

Purtroppo, nonostante gli sforzi per rianimarlo, il giovane è deceduto poco dopo.

Chi è Mattia Bottero

Mattia Bottero era un ragazzo di 23 anni, cresciuto a Garessio e residente a Priero, dove lavorava come allevatore e pastore.

Era conosciuto in paese per il suo carattere socievole e la sua partecipazione attiva alla vita della comunità. La sera prima della tragedia, Mattia aveva partecipato a una festa insieme a un gruppo di amici.

La compagnia si era separata intorno alle cinque del mattino, dopo essere usciti da una discoteca. Non vedendolo rientrare, gli amici avevano iniziato a cercarlo, dando l’allarme quando non era ancora tornato a casa.

Le ipotesi: malore o caduta

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita di Mattia per determinare le cause del decesso. Una delle ipotesi più accreditate è che il giovane possa essere caduto accidentalmente nel canale (alcuni giorni fa è stato trovato a Padova un corpo vicino a un cavalcavia). Non si esclude del tutto l’ipotesi di un malore improvviso che possa averlo fatto cadere.

I Carabinieri della compagnia di Mondovì, sotto la direzione della Procura di Cuneo, stanno lavorando per fare luce sulla vicenda, raccogliendo testimonianze e analizzando le prove raccolte sul luogo del ritrovamento.

Saranno anche esaminate le telecamere di videosorveglianza per accertare il percorso del giovane. Le indagini proseguono, nella speranza di fornire presto delle risposte chiare su quanto accaduto.