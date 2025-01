Morti in Baviera, l'obiettivo del 28enne afghano erano i bambini dell'asilo: li aveva seguiti fino al parco

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Di nuovo terrore in Germania: in Baviera si è verificato un altro attacco con il coltello. Due i morti: a perdere la vita un uomo di 41 anni e un bambino di appena due. L’aggressore, un afghano di 28 anni, è stato arrestato dalla polizia tedesca. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto come obbiettivo un gruppo di bambini dell’asilo che stavano passando nel parco cittadino di Aschaffenburg.

Baviera, due morti: killer arrestato nel parco di Aschaffenburg

L’attacco è avvenuto intorno alle 11.45 di mercoledì 22 gennaio. Dopo l’uccisione del 41enne e del bimbo, il 28enne è stato arrestato nel parco in cui ha compiuto l’aggressione armato di coltello.

Come riferito da Main Echo e dai cronisti della Welt, l’afghano avrebbe seguito un gruppo di bambini di un asilo, In particolare una compagnia di cinque piccini accompagnati dalle maestre per una passeggiata nel parco di Aschaffenburg.

Fonte foto: ANSA Poliziotto tedesco in azione

Dopo aver monitorato lo spostamento della comitiva, il killer si sarebbe scagliato contro i bimbi, uccidendone uno e ferendo gravemente un altro piccino che sarebbe stato portato d’urgenza in ospedale e sarebbe stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica.

Il 41enne che ha perso la vita è invece stato ucciso dopo aver provato a difendere i piccoli dall’aggressione.

Chi è il killer

La scena sarebbe stata agghiacciante. Main Echo ha raccontato che i poliziotti intervenuti hanno avuto bisogno di aiuto psicologico. Nel frattempo la testata Spiegel ha reso noto che il 28enne si chiama Enamullah O.

Classe 1997, viveva in un centro rifugiati della regione. Sempre secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe manifestato disagi psicologici in passato.

Il luogo in cui si è consumata la tragedia è subito stato isolato. È stato sospeso il traffico ferroviario da e per Aschaffenburg che sorge nel distretto governativo bavarese dell’Unterfranken, nei pressi del confine con l’Assia, a circa 40 chilometri da Francoforte.

Il parco designato come “luogo pericoloso”

Il killer, prima dell’arresto, avrebbe tentato la fuga attraverso i binari. Le forze dell’ordine tedesche tengono regolarmente monitorata la zona anche perché, soltanto lo scorso novembre, una porzione del parco di Aschaffenburg è stata messa nella lista dei “luoghi pericolosi”. In aree di questo tipo i poliziotti hanno maggiore potere di azione.

Perché il parco è stato designato come “luogo pericoloso”? Perché al suo interno c’è un florido spaccio di droga, situazione che non di rado innesca reati di vario genere.

Proseguono intanto le indagini per fare totale chiarezza sul dramma. Chiesto aiuto anche ai cittadini. “Stiamo preparando un portale attraverso il quale potrete inviarci le vostre immagini e video utili”, recita la nota diffusa su X dalla direzione di polizia dell’Unterfranken. È stato anche fornito un numero di telefono da contattare destinato a chi è in possesso di informazioni utili sulla vicenda.

Solamente una decina di giorni fa era scattato un allarme simile. Si è temuto che un killer volesse fare una strage in una scuola che è stata evacuata. In quel caso, fortunatamente, l’allarme si è rivelato falso.