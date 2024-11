Morti e feriti a Novi Sad per il crollo del tetto di una stazione: 11 vittime in Serbia, si cercano dispersi

Almeno 11 persone sono morte in una stazione ferroviaria di Novi Sad, nel nord della Serbia, a causa del crollo di una tettoia. A darne notizia il ministro degli Interni Ivica Dačić, che ha riferito anche di feriti portati in ospedale, almeno uno dei quali sarebbe in condizioni critiche. Le squadre di soccorritori intervenute sul posto sono ancora al lavoro per estrarre alcune persone che sarebbero rimaste sotto le macerie.

Il crollo a Novi Sad

“Oggi è un venerdì nero per Novi Sad e l’intera Serbia”, ha affermato il primo ministro serbo Milos Vucevic, arrivato sul luogo dell’incidente insieme al ministro dell’Interno, al sindaco di Novi Sad Milan Djuric e al Capo di Stato, Aleksandar Vucic.

Notizia in aggiornamento…