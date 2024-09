Morte Luca Giurato, quando saranno celebrati a Roma i funerali alla Chiesa degli Artisti: fissata la data

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Luca Giurato, giornalista e conduttore televisivo, è morto all’età di 84 anni, colpito da un infarto fulminante. I funerali si terranno venerdì, 14 settembre, alle ore 14:30 presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Familiari, amici e colleghi parteciperanno per dare l’ultimo saluto.

Morto Luca Giurato

Luca Giurato è scomparso improvvisamente mentre si trovava a Santa Marinella, dove stava trascorrendo gli ultimi giorni dell’estate.

La moglie, Daniela Vergara, ha confermato la notizia della sua morte. Il mondo dello spettacolo lo piange.

Nato a Roma il 23 dicembre 1939, Luca Giurato è stato un volto popolare della televisione italiana, noto per la sua carriera giornalistica e per la conduzione di programmi televisivi di successo.

Funerali: quando e dove

Le esequie di Luca Giurato si terranno venerdì, 14 settembre, nella Chiesa degli Artisti a Roma, un luogo simbolo per le cerimonie funebri di molte figure pubbliche.

Alla cerimonia parteciperanno, oltre ai familiari, molti colleghi e amici che lo hanno accompagnato durante la sua lunga carriera.

Giurato sarà ricordato per la sua presenza nella vita pubblica e per il suo contributo al mondo della televisione italiana.

La carriera

Giurato iniziò la sua carriera giornalistica a “Paese Sera”, per poi lavorare a “La Stampa”. Nel 1986 divenne direttore del Giornale Radio Rai e successivamente vicedirettore del Tg1. Nel 1993, approdò alla conduzione televisiva con “Domenica In”, accanto a Mara Venier, e divenne un volto noto soprattutto per “Unomattina”, programma che condusse per diversi anni.

Non mancarono le gaffe, divenute un tratto distintivo del suo personaggio, spesso riprese in trasmissioni satiriche come la Gialappa’s Band e “Striscia la Notizia”.

Tra i suoi ricordi più noti, Giurato raccontava episodi come quello in cui scambiò il nome di un ospite con quello del suo cane o quando, in piena diretta, augurò “buon Primo Maggio” l’8 marzo. Nonostante questi errori, Giurato non si era mai offeso, anzi, li considerava parte del suo modo di fare televisione. L’ultima apparizione televisiva risale al 2017, quando decise di ritirarsi a vita privata.