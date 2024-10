Morte Liam Payne, nel libro dell'ex fidanzata Maya Henry la previsione sul suicidio: il racconto choc

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una possibile spiegazione per la morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, potrebbe trovarsi fra le pagine di un libro, quello scritto dalla sua ex fidanzata Maya Henry. Il romanzo “Looking forward” narra il rapporto tumultuoso tra una modella e un artista in declino, in cui spicca proprio il tema del suicidio. Intanto la polizia indaga sulla fine di Payne, con dettagli preoccupanti che emergono sul suo stato mentale e sulle pressioni dell’industria musicale.

Le ragioni della morte di Liam Payne in un libro?

Dopo la tragica morte di Liam Payne la lettura del romanzo della sua ex fidanzata fornisce una sinistra sensazione di déjà vu. La trama esplora una relazione complessa, con riferimenti a aborti e minacce di suicidio proprio lanciandosi da un balcone.

In un’intervista, Maya Henry ha rivelato di aver omesso dettagli per proteggere la propria privacy, confermando di aver affrontato un aborto farmacologico, aggiungendo che, se non lo avesse fatto, avrebbe perso la persona amata.

Fonte foto: ANSA

La morte di Liam Payne ha sconvolto i fan in tutto il mondo

Maya Henry e la denuncia a Liam Payne per stalking

Henry ha annunciato inoltre su TikTok un’azione legale contro Payne per stalking, raccontando che ha ripetutamente ricevuto messaggi inquietanti e minacce di suicidio. La donna ha anche affermato che Payne contattava sua madre per chiedere di mettersi in contatto con lei, poiché non rispondeva.

La tragedia ha scioccato i fan, che pure nei giorni precedenti alla morte lo avevano criticato per la sua presenza al concerto dell’ex collega Niall Horan, evidenziando un contrasto tra la sua vita pubblica e le difficoltà personali.

I problemi di Liam Payne

Mentre la polizia argentina indaga sulla morte di Liam Payne, si esplorano le cause che potrebbero averlo spinto a questo gesto tragico.

Il periodo buio nella sua vita è coinciso con una crisi amorosa e una situazione lavorativa difficile, poiché la Universal Records aveva recentemente comunicato a Payne che non avrebbe prodotto il suo secondo album.

Fonti indicano che tra gli ex membri degli One Direction, lui era considerato quello che aveva preso “una strada sbagliata”, e in alcune occasioni avrebbe mostrato frustrazione e pentimento per il suo passato nella boy band.

I risultati dell’autopsia

I risultati preliminari dell’autopsia su Liam Payne indicano che la sua morte è avvenuta per “politraumatismi” e “emorragie interne ed esterne” in seguito a una caduta, senza segni di tentativi di proteggersi, suggerendo uno stato di incoscienza.

Si attendono ulteriori analisi istopatologiche e tossicologiche per identificare eventuali tracce di alcol e sostanze tossiche nel suo sistema. Le ipotesi principali includono un possibile suicidio sotto l’influenza di droghe o alcol, o un malore dovuto a un eccesso.

Un articolo di TMZ ha sottolineato che il balcone della suite di Payne aveva una ringhiera di soli 120 cm, insufficiente per la sua altezza di circa 178 cm, suggerendo potenziali ulteriori fattori di rischio.