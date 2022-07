Morte di Ivana Trump, il giallo sulle sue condizioni di salute: "Non aveva problemi di salute"

Una cena in un ristorante italiano, il rientro nel suo appartamento dell’Upper East Side di Manhattan, poi la morte. Questo è ciò che dicono i dati oggettivi sulla morte di Ivana Trump, ex moglie dell’ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump. Esauriti i primi riscontri che sono serviti a una prima ricostruzione delle circostanze del decesso, quindi, arrivano i primi dubbi.

Morte di Ivana Trump: è giallo? Parlano i ristoratori

Della morte di Ivana Trump ora parlano i ristoratori del locale italiano che la ‘Wonderful Lady’ – così la chiamavano i titolari del ristorante – era solita frequentare.

Il decesso è stato attribuito ad un arresto cardiaco. Su queste conclusioni, però, i ristoratori sembrano essere scettici. La responsabile del ‘Nello’, questo il nome del locale, racconta ai giornalisti: “Forse era apparsa un po’ stanca, ma sembrava stesse bene, senza aver alcun evidente problema di salute”.

Fonte foto: ANSA Ivana Trump è stata trovata priva di vita da una domestica nel suo appartamento

Ancora: “Siamo sconvolti, ci dispiace tanto, era una delle nostre clienti più affezionate e ci chiedeva sempre come stessimo e se le cose andassero bene, con grande affetto. Abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa“.

Le indagini della polizia sulla morte di Ivana Trump

Secondo le prime versioni, Ivana Trump sarebbe morta per un arresto cardiaco nel suo appartamento una volta rientrata nel suo appartamento di fronte a Central Park. Il suo corpo è stato rinvenuto dalla domestica riverso lungo le scale interne.

Per questo la polizia di New York sta indagando sulla possibilità di una caduta dalle scale, e nel frattempo si esclude la presenza di un estraneo dal momento che all’interno dell’appartamento non sono stati riscontrati segni di scasso. Viene dunque esclusa la possibilità di un’aggressione.

Le parole di Donald Trump

Ad annunciare la morte di Ivana Trump è stato proprio il tycoon, l’ex marito Donald Trump, sul social network da lui fondato Truth Social.

L’ex presidente degli Stati Uniti ha ricordato l’ex moglie con parole piene di orgoglio: “Era meravigliosa, bellissima, straordinaria. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka, and Eric. Riposi in pace!”.

Ancora: “Era scappata dal comunismo e abbracciato questo Paese. Ha insegnato ai suoi figli la grinta e la durezza, la determinazione e la compassione”.