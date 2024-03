Morte 21 persone per le frane e le inondazioni sull'isola indonesiana di Sumatra: 6 dispersi e 80mila sfollati

Giornalista professionista, si occupa di attualità e politica parlamentare seguendo i lavori di Camera e Senato. Laureato in Giurisprudenza, muove i primi passi nel giornalismo scrivendo di cronaca e politica in Puglia per poi collaborare con alcune testate nazionali.

Sale il bilancio delle persone morte a causa delle inondazioni e delle frane che negli ultimi giorni hanno devastato l’isola indonesiana di Sumatra. Sarebbero 21, infatti, le persone che hanno per la vita a cui si aggiungono sei dispersi. Le piogge torrenziali si sono abbattute in particolare nel distretto di Pesisir Selatan. Alcune abitazioni risultano distrutte, in migliaia invece quelle allagate. In queste ore prosegue l’attività dei soccorritori che stanno facendo evacuare i residenti di molti villaggi.

Abitazioni allegate: 80mila persone sfollate

Le piogge torrenziali delle ultime ore hanno provocato alluvioni e causato una frana sull’isola indonesiana di Sumatra dove la terra non ha retto al carico di acqua precipitata.

Il risultato è quello di villaggi devastanti nel distretto di Pesisir Selatan con strade ricoperte di fango proprio come le case. Risultano circa 20mila, infatti, le abitazioni allagate e inagibili.

Fonte foto: BASARNAS/EPA/ANSA I soccorritori aiutano gli abitanti di un villaggio nel distretto di Pesisir Selatan ad evacuare la zona

È quanto riferito dalle autorità del posto che parlano anche di 8 ponti crollati. In totale, 80mila persone avrebbero abbandonato i propri villaggi trovando riparo temporaneo nelle strutture allestite dal governo.

La frana di venerdì nel distretto di Pesisir Selatan

La situazione sull’isola indonesiana è critica da giorni. Venerdì 8 marzo, infatti, una frana è crollata giù da una montagna portando con sé fango, rocce e alberi che hanno raggiunto un fiume del distretto di Pesisir Selatan.

Il corso d’acqua non ha retto, rompendo gli argini e inondando i villaggi della zona. Da lì l’aggravarsi costante del bilancio che oggi – come anticipato – è salito a 21 morti e 6 dispersi.

L’attività di soccorso per l’evacuazione procede senza sosta, seppure sia stata ostacolata nelle ultime ore da blackout e strade bloccate a causa del fango, come hanno spiegato le autorità del posto.

Situazione critica anche nel distretto di Padang Pariaman: almeno tre morti

Il distretto di Pesisir Selatan, però, non è l’unico dell’isola di Sumatra a fare i conti con le frane causate dalle forti piogge.

Anche nel distretto di Padang Pariaman, infatti, i fiumi hanno rotto gli argini a causa delle piogge torrenziali provocando inondazioni in cui hanno perso la vita almeno tre persone.

Proprio in queste ore anche la Francia sta facendo i conti con le alluvioni che hanno colpito il sud del Paese. Al momento risultano disperse sette persone tra cui anche due bambini.