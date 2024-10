Morta Perla Mazzolini ex moglie di Giuseppe Galderisi: aveva 59 anni, uccisa dalle metastasi di un tumore

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È morta all’età di soli 59 anni Perla Mazzolini, ex moglie del calciatore Giuseppe Galderisi. Mazzolini, sposata e poi separata con l’ex centravanti di Hellas Verona, Juventus e Padova, si è spenta a causa di un tumore contro cui stava combattendo da tempo e che un anno fa l’aveva costretta all’asportazione totale dell’utero.

La donna, particolarmente nota negli ambienti del jet set e della movida di Padova (città in cui aveva gestito il locale “Kolar” di via Marsala), si era trasferita da qualche tempo a Cremona.

Il matrimonio con Galderisi – uno dei più glamour dell’epoca – era durato 26 anni. Poi era arrivata la separazione tra i due, molto sofferta e caratterizzata da una lunga causa giudiziaria, come ricorda il Corriere del Veneto.

Personalità dirompente, Mazzolini gestiva anche un blog molto seguito, chiamato “Perle di saggezza“.

Lascia, oltre ai parenti e agli amici, il figlio Andrea, che da qualche tempo ha intrapreso la carriera di cantante. I funerali si svolgeranno nella giornata di venerdì 4 ottobre.

Il ricordo sui social

“Ciao Perla Mazzolini, non dimenticherò mai la tua gioia incontenibile e le risate su ciò che accadeva attorno a noi”, ha scritto in un post sui social l’amico Luca Guarner.

“Mi hai visto praticamente nascere – prosegue il messaggio di cordoglio – poi mi hai ritrovato nel percorso di vita ormai uomo. Hai sempre creduto in me e la certezza mi arrivava con i tuoi puntuali messaggini contenenti feedback sempre lucidi e mai banali. Messaggini che, ahimè, non arriveranno più”.

“Ciao Perla Mazzolini: noi ti vogliamo ricordare così, rip. Che la terra ti sia lieve. Buon viaggio biker”, ha invece condiviso il Moto Club Spiriti di strada di cui faceva parte la 59enne, grande appassionata di moto, mezzo a bordo del quale compariva in numerose foto.

Chi è Giuseppe Galderisi

L’ex marito di Mazzolini, Giuseppe Galderisi (soprannominato “Nanu”), è un ex calciatore e ora allenatore di calcio nato a Salerno il 22 marzo 1963.

Giuseppe Galderisi durante la partita di calcio di Serie C tra Mantova e UC AlbinoLeffe

Attaccante di talento, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Juventus, con cui ha debuttato in Serie A nel 1980. Con i bianconeri ha vinto due scudetti e una Coppa Uefa, ma la sua consacrazione è avvenuta negli anni successivi con l’Hellas Verona, club nel quale è stato uno dei protagonisti dello storico scudetto del 1985.

Galderisi ha giocato anche per altre squadre di Serie A, tra cui Milan, Lazio e Padova. Con la Nazionale italiana ha partecipato ai Mondiali del 1986 in Messico.