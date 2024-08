Morta Paola Zanin, nota come la "Casalinga di Voghera": fondò un'associazione di massaie contro gli stereotipi

È morta a 76 anni Paola Zanin Concati, conosciuta come la “Casalinga di Voghera” per aver fondato un’associazione diretta a combattere i luoghi comuni sulle massaie lombarde e non. La sua battaglia civile aveva proprio l’obiettivo di sfatare gli stereotipi portati da quell’espressione nata negli anni ’60 e diventata di dominio nazional-popolare, per descrivere la figura di una donna della provincia piccola borghese, dedita alla casa e alla famiglia, ignorante e di strette vedute.

Chi era Paola Zanin Concati

Tutti pregiudizi racchiusi in quel modo di dire, diffuso nel linguaggio giornalistico, della “casalinga di Voghera”, la cui origine sarebbe attribuita al giornalista Alberto Arbasino, ex deputato e noto cittadino del centro nel Pavese.

Per opporsi a questi luoghi comuni, Paola Zanin decise di creare nel 1996 l’Associazione delle massaie vogheresi di cui è stata presidentessa fino alla fine, portando il suo impegno civico anche in Tv come ospite negli anni di tante trasmissioni.

L’addio della sindaca

A riassumere la battaglia contro gli stereotipi di Paola Zanin è stata la sindaca di Voghera, con un messaggio di addio diffuso sui social: “A me lo stereotipo della casalinga non ha mai rimandato un’idea di mediocrità ma, al contrario, l’idea di donne operose e dedicate alla serenità e al benessere della famiglia – ha scritto la prima cittadina Paola Garlaschelli – Paola Zanin, in qualità di presidentessa delle Casalinghe di Voghera, è stata un faro di dedizione e forza. La sua passione per il miglioramento delle condizioni delle donne e il suo impegno instancabile per il bene della comunità hanno fatto di lei una figura ammirata e rispettata”.

“Nella sua capacità di ascoltare e comprendere le sfide quotidiane delle persone semplici, Paola era unica e la sua simpatia contagiosa ha sempre fatto il resto – ha affermato ancora la sindaca – Oggi, mentre ci stringiamo attorno ai suoi cari e riflettiamo sulla sua vita dicendole ‘grazie‘ per essere stata ambasciatrice in tv e sulle testate nazionali delle ragioni spesso dimenticate delle casalinghe, ci conforta sapere che l’impatto di Paola Zanin continuerà a vivere attraverso il suo lavoro e l’amore che ha condiviso con tutti noi”.

I messaggi di cordoglio

Tra i tanti messaggi di cordoglio dedicati sui social alla “casalinga di Voghera”, è arrivato anche un pensiero da parte del presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

“Ci ha lasciati Paola Zanin Concati, fondatrice e guida dell’associazione delle ‘Casalinghe di Voghera’ – ha scritto il governatore – Era giustamente orgogliosa di rappresentare tutte quelle donne, spesso mamme, che con passione e dedizione sono il fulcro della famiglia. Condoglianze e vicinanza ai suoi cari e un sentito ringraziamento a tutte le casalinghe”.