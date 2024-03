Giuseppe Sala critica Attilio Fontana sul trasporto pubblico della Regione Lombardia: "Fermi a 30 anni fa"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

I rapporti tra Comune di Milano e Regione Lombardia continuano a non essere dei migliori. L’ultimo affondo è arrivato dal sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, che nei giorni scorsi, parlando di autonomia e città metropolitana, ha detto che l’amministrazione lombarda negli ultimi 30 anni ha fatto “grandi strade e zero sul trasporto pubblico“. Immediata la replica del presidente di Regione Attilio Fontana: “Fatico a comprendere l’atteggiamento del sindaco Sala che il venerdì si pone come ‘costruttore’ di idee e progetti e il sabato veste i panni del disfattista“.

Le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala

“Noi facciamo il trasporto pubblico in città ma la Regione Lombardia negli ultimi 30 anni ha fatto grandi strade e zero sul trasporto pubblico, le linee che c’erano allora ci sono oggi”, ha spiegato Sala nel corso di un convegno organizzato dal Foglio a Milano nella giornata di sabato 23 marzo.

Il concetto è stato ribadito poco dopo in un altro intervento alla Conferenza programmatica di Italia Viva, come riportato dal Corriere della Sera: “Il Comune fa le politiche di trasporto pubblico che si chiudono nel Comune, la Regione dovrebbe fare le politiche su Regione e hinterland“.

Tuttavia, “è un fatto che negli ultimi 30 anni quello che c’era in termini di trasporto pubblico c’è anche oggi, anche se Fontana dice che hanno acquistato nuovi treni“, ha aggiunto il primo cittadino meneghino.

Infine, una postilla: “Chi si trova su una tratta tagliata fuori dai treni lo è anche oggi. In una grande Milano credo che quella sul trasporto pubblico sia la prima riflessione da fare”.

La replica del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

La replica del governatore della Lombardia Attilio Fontana non si è fatta attendere: “Fatico a comprendere l’atteggiamento del sindaco Sala che il venerdì si pone come ‘costruttore’ di idee e progetti e il sabato veste i panni del “disfattista” picconando, su presupposti privi di fondamenta reali, chi non fa parte del suo schieramento politico”.

“Mi verrebbe da liquidare il tutto constatando che la campagna elettorale sta per entrare nel vivo”, ha aggiunto Fontana. Poi il consiglio: “Al collega Sala rivolgo un consiglio non richiesto: in tema di mobilità e trasporti concentri le sue energie sulle buche stanno rendendo Milano sempre più pericolosa sia per auto, moto e biciclette, sia per i pedoni. Questo è un problema reale. Per la campagna elettorale c’è tempo”.

Le inchieste e il Piano di governo del territorio

Sala ha parlato anche delle inchieste urbanistiche e delle nuove regole che si è dato il Comune. Il timore è che partano ricorsi a raffica visto che ci si discosta da norme e dal Pgt (il Piano di governo del territorio). “Sì, li temiamo, ma il nostro mestiere prevede anche questo”, ha spiegato.

Il sindaco di Milano confida sulla buona fede dei suoi tecnici per il Pgt, nonostante un documento che punterebbe a mettere mano al piano e che starebbe girando tra i banchi della maggioranza con le firme di Gabriele Rabaiotti ed Enrico Fedrighini.

“Spero solo che se la magistratura che considera invece questi comportamenti illegittimi si decida presto, perché la cosa che a me fa paura è l’impasse, e allora dico: non portiamo avanti un nuovo Pgt perché sarebbe costruito sulle sabbie mobili“, ha concluso Sala.