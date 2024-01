Morta l'attrice Glynis Johns: in Mary Poppins interpretò Winifred Banks, la mamma dei bimbi. Aveva 100 anni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Lutto nel mondo del cinema. È morta l’attrice Glynis Johns, famosa per aver dato il volto a Winifred Banks, la svampita suffragetta nel film del 1964 Mary Poppins. La stella del cinema e del teatro si è spenta in una casa di riposo di Los Angeles per cause naturali, aveva 100 anni.

Ad annunciare la scomparsa di Glynis Johns è il suo manager, Mitch Clem. L’attrice è morta per cause naturali all’età di 100 anni, mentre si trovava in una casa di riposo a Los Angeles.

“Oggi è un giorno triste per Hollywood. Non solo piangiamo la scomparsa della nostra cara Glynis, ma anche la fine dell’età d’oro di Hollywood” ha affermato il manager ricordando la donna.

Johns, figlia di una coppia di attori gallesi, dedicò la vita alla recitazione. Persino la sua nascita avvenne quasi in scena, durante una tournée dei suoi genitori in Sudafrica, a Pretoria, il 5 ottobre 1923.

Famosa non solo per Mary Poppins

“Glynis si è fatta strada attraverso la vita con intelligenza, arguzia e amore per la performance, influenzando milioni di vite”: così la ricorda il manager e amico Mitch Clem.

Oltre al celebre ruolo in Mary Poppins accanto alla star Julie Andrews, Johns interpretò alcuni dei più famosi musical della storia del cinema.

Vinse un Tony Awards come miglior attrice protagonista in un musical grazie all’interpretazione di Desiree Armfeldt in A little Night Music di Stephen Sondheim.

Fu la prima a intonare il celebre brano Send in the Clowns, reso poi un successo dalla voce di Frank Sinatra e eseguito poi anche da Barbra Streisand e Olivia Newton-John.

Gli ultimi lavori di Glynis Johns

Proseguendo il proprio lavoro sul set, gli ultimi lavori da attrice di Glynis Johns sono stati nel film While You Were Slepping del 1995, con Sandra Bullock, e in Superstar del 1999, al fianco di Will Ferrell.