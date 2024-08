Morta Gena Rowlands, l’attrice de Le pagine della nostra vita aveva 94 anni: soffriva di Alzheimer

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gena Rowlands, nota attrice americana famosa per la sua interpretazione in “Le pagine della nostra vita”, è morta all’età di 94 anni. Da tempo soffriva del morbo di Alzheimer, malattia che l’aveva allontanata dalle scene.

Gena Rowlands, una delle attrici più rispettate e amate del cinema americano, è scomparsa all’età di 94 anni.

Con la sua carriera che ha attraversato oltre sei decenni, Rowlands ha lasciato un segno nel mondo del cinema, interpretando ruoli che hanno toccato il cuore di milioni di spettatori.

L’annuncio è stata dato dalla famiglia. La donna è morta nella propria abitazione a Indian Wells in California, circondata da persone care.

La malattia: morbo di Alzheimer

Negli ultimi anni, Rowlands aveva ridotto le sue apparizioni pubbliche a causa dell’Alzheimer, una malattia neurodegenerativa che le aveva lentamente tolto la memoria e l’energia.

Nonostante la malattia, che secondo quanto dichiarato dal figlio combatteva da cinque anni, era riuscita a fare qualche comparsa.

Poco prima dela diagnosi, Rowlands aveva avuto diverse soddisfazioni, come l’Oscar onorario alla carriera nel 2016.

La carriera: i film

Gena Rowlands è ricordata soprattutto per i suoi ruoli intensi e commoventi, spesso in collaborazione con suo marito, il regista John Cassavetes (un altro regista famoso invece ha deciso di prendersi cura della salute e smettere fare film). Insieme, hanno dato vita a film che sono diventati pietre miliari del cinema, tra cui “Una moglie” (A Woman Under the Influence, 1974), che le valse una nomination all’Oscar, e “Gloria” (1980), dove interpretava una donna coraggiosa che proteggeva un giovane ragazzo dalla mafia.

È stato però il suo ruolo in “Le pagine della nostra vita” (The Notebook, 2004) a darle una popolarità anche tra le nuove generazioni. Nel film, interpretava l’anziana Allie, una donna che lottava con la demenza.

La sua filmografia è ricca di interpretazioni memorabili, che spaziano dal dramma alla commedia, mostrando la versatilità e la profondità del suo talento.