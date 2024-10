Morta Ethel Kennedy vedova del senatore Robert Kennedy, aveva 96 anni: l'annuncio della famiglia

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Ethel Kennedy è morta: la vedova di Robert Kennedy si è spenta dopo un problema di salute dal quale non è più riuscita a riprendersi. Definita “più Kennedy dei Kennedy”, la donna ha dedicato la sua vita per la politica e per mantenere viva la memoria del marito dopo il suo assassinio.

Ethel Kennedy è morta: aveva 96 anni

A dare l’annuncio della scomparsa di Ethel Kennedy è stato il nipote Joe Kennedy III, un nome noto ai più in quanto attuale inviato presidenziale per l’Irlanda del Nord.

Tramite una comunicazione via social media, è stato riferito che la vedova di Robert Kennedy è morta a seguito di un ictus. Sebbene sia riuscita a combattere per una settimana, alla fine Ethel ha perso la sua battaglia ed è deceduta il 10 ottobre 2024.

Ethel Kennedy agli RFK Ripple Of Hope Awards 2014

La moglie di Bobby Kennedy era nota per la sua passione per la politica e per l’estrema fedeltà alla famiglia di adozione, della quale era un’accesa sostenitrice.

La vita al fianco di Robert Kennedy

Classe 1928, Ethel Kennedy conobbe quello che in seguito diventò suo marito in Quebec. All’epoca, Robert Kennedy usciva con la sorella della donna, che invece era interessata al di lui fratello John.

Quando la sorella di Ethel e Bobby smisero di frequentarsi, Ethel decise di dargli una possibilità. La coppia ebbe 11 figli.

Oltre a essere una moglie fedele e una madre devota, fu una grande alleata per Robert. Ethel sosteneva in campagna elettorale ogni membro della famiglia Kennedy: non solo il marito, ma anche John.

Dopo l’assassinio di Bobby, non si è più risposata, preferendo dedicare ogni sforzo alla crescita dei figli e a ricordare il marito scomparso. Lo ha fatto portando avanti anche alcune battaglie sociali e creando l’associazione Robert F. Kennedy Human Rights in sua memoria.

Una vita tormentata

Quella di Ethel Kennedy non è stata di certo una vita semplice. La donna, oltre alla perdita del marito Robert e del cognato, ha anche dovuto affrontare la morte di due degli undici figli.

Il primo, David, ha perso la vita a causa delle droghe, mentre Michael morì un incidente con gli sci in Colorado.