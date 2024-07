Morta annegata in mare a Milazzo, forse un malore: il corpo della donna trovato in acqua dai bagnanti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una donna è morta annegata in mare a Milazzo, in provincia di Messina: il suo corpo è stato scorto, mentre galleggiava in acqua, dai bagnanti. Dalle prime ricostruzioni si crede che sia stato fatale un malore accusato dalla signora 64enne in vacanza in Sicilia e alle prese con un bagno. Vani i tentativi di soccorrerla.

Donna morta annegata a Milazzo: la ricostruzione

Il corpo senza vita della donna è stato trovato nel mare di Ponente, nei pressi dello Stadio Salmeri. L’allarme è stato lanciato dalle altre persone presenti in spiaggia che l’hanno visto e hanno chiamato i soccorsi.

L’intervento della Capitaneria di Porto di Milazzo è stato tempestivo ma non ha potuto nulla per le condizioni disperate in cui si trovava la signora. È stata trasportata a riva, si è cercato di salvarla con diversi tentativi di rianimazione cardiopolmonare ma è defunta dopo pochi minuti.

La mappa di Milazzo, nel Messinese, dove è avvenuta la tragedia

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause di quanto avvenuto nella mattinata di mercoledì 3 luglio.

Chi era la donna colpita da un malore in mare

Era una donna sulla sessantina della provincia dell’Aquila, in vacanza a Milazzo, quella che è morta in mattinata nel mare di Ponente. Aveva 64 anni per la precisione e, pur vivendo in Abruzzo, era originaria di Roma, come scrive Gazzetta del Sud.

Come detto, secondo gli inquirenti, un malore le sarebbe stato fatale e non le avrebbe permesso di tornare a riva. Il magistrato ha disposto l’autopsia per individuare le cause del suo decesso

Le cause della morte della bagnante

Come riporta Oggi Milazzo, nonostante le acque fossero agitate, la turista era arrivata in spiaggia verso mezzogiorno e aveva deciso di fare una nuotata. A causa del malore, è stata trascinata dalle onde e ha perso la vita.

Le condizioni del mare non erano comunque proibitive ma invitavano alla prudenza i bagnanti.

Sul posto si sono trovate le forze dell’ordine, un’ambulanza e numerosi cittadini sotto shock per quanto successo. A recuperare il suo corpo è stata la motovedetta della Guardia Costiera. Si tratta dell’ennesimo caso di bagnanti annegati sulle nostre coste: solo nelle ultime ore sono stati registrati altri due decessi.