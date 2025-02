Morta a Città di Castello, nella coppa di maiale c'era il batterio Listeria monocytogenes: produttore nei guai

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tragedia a Città di Castello, dove una donna di poco piu di 60 anni è morta dopo aver mangiato della coppa di maiale in cui era presente il batterio Listeria monocytogenes a livelli superiori ai limiti consentiti. La Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo del titolare dell’azienda che ha prodotto l’insaccato a base di suino.

La morte della donna a Città di Castello

La vicenda è riportata dall’agenzia ANSA: una donna di poco piu di 60 anni, già portatrice di altre patologie, è morta all’ospedale di Città di Castello dopo aver consumato della coppa di suino contenente il batterio Listeria monocytogenes a livelli superiori ai limiti consentiti.

In base a quanto è emerso da una consulenza disposta dai magistrati, il suo decesso sarebbe da ricondursi proprio “a uno stato settico provocato da una infezione da Listeria monocytogenens presente nella coppa di suino”.

Fonte foto: iStock

Il decesso della donna sarebbe da ricondurre “a uno stato settico provocato da una infezione da Listeria monocytogenens presente nella coppa di suino” da lei consumata.

La coppa di suino e il rinvio a giudizio per omicidio colposo

La Procura di Perugia ha richiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo del titolare dell’azienda della provincia di Arezzo che ha prodotto la coppa di maiale risultata contenente il batterio Listeria monocytogenes su limiti oltre il consentito, consumata dalla donna che è poi deceduta all’ospedale di Città di Castello.

Cos’è il batterio Listeria monocytogenes e i rischi

Come si legge sul sito della clinica Humanitas, il batterio Listeria monocytogenes è ciò che causa “l’infezione da listeria, detta anche listeriosi“.

Si tratta di un batterio che può essere rilevato “in un’ampia varietà di cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude, prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato”. Come la maggior parte dei batteri, Listeria monocytogenes “non sopravvive a processi di pastorizzazione e cottura”.

L’infezione da listeria si manifesta in due forme principali: la “gastroenterite” e “la forma invasiva, detta anche ‘sistemica'”, che “si può manifestare come meningite, meningoencefalite e sepsi”.

La causa della listeriosi è la “contaminazione dei cibi ingeriti con il batterio”.