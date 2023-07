Morta a 67 anni nello schianto con una Tesla a Roma: travolta dall'auto in contromano sulla Laurentina

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

È morta nello schianto con una Tesla una donna di 67 anni. Il terribile incidente si è verificato nel pomeriggio del 1° luglio nella zona sud di Roma. La vittima, Simona Cardone, viaggiava a bordo della sua Lancia Y in direzione Pomezia quando è stata travolta da una Tesla guidata da un 20enne e sulla quale c’erano altri quattro ragazzi. Due di loro sono rimasti feriti in seguito al sinistro. Sul posto sono subito intervenuti soccorsi, ma per la donna non c’è stato niente da fare.

Il 20enne stava guidando sulla Laurentina in contromano

Lo schianto tra la Lancia Y guidata dalla 67enne e la Tesla a bordo della quale viaggiavano cinque ragazzi, si è verificato intorno alle 18:30 del 1° luglio.

Le auto stavano percorrendo via Laurentina, a sud della Capitale, in direzione Pomezia. Per l’esattezza, l’incidente si è verificato al Km 21.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Laurentina, nella zona sud di Roma, dove si è consumato l’incidente mortale

Stando alle prime informazioni, il 20enne alla guida della tesla avrebbe imboccato contromano la Laurentina finendo per travolgere la Lancia Y su cui viaggiava Simona Cardone, morta a causa dell’impatto.

Feriti due ragazzi a bordo della Tesla

La donna sarebbe morta sul colpo in seguito allo schianto con la Tesla. Due dei cinque ragazzi, invece, avrebbero riportato alcune ferite e per questo sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale per eseguire gli accertamenti utili a definire la dinamica del sinistro mortale.

Al momento, infatti, non si conoscono altri dettagli sulla vicenda. Non si conosce, ad esempio, la velocità in cui le due auto stavano percorrendo la Laurentina.

Quel che è certo, a quanto pare, è che la Tesla aveva imboccato la strada in contromano mettendo a repentaglio le auto dirette verso Pomezia.

Sequestrate entrambe le auto

In seguito all’incidente, sono state sequestrate entrambe le auto: sia la Lancia Y su cui viaggiava la 67enne sia la Tesla guidata da un ragazzo di 20 anni romano.

Il giovane conducente, inoltre, sarà sottoposto a test di alcool e droga per valutare eventuali alterazioni del suo stato psico-fisico.

Solo il 30 giugno un’altra donna è morta a causa di un incidente stradale nei pressi di Viterbo dove si è scontrata con un’auto mentre era a bordo del suo scooter. La 27enne, finita per terra è poi stata travolta da un tir.