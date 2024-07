Morgan e il video contro Angelica Schiatti e il processo per stalking: "Stava mentendo, sono una vittima"

Dopo le accuse di stalking mosse da Angelica Schiatti, Morgan risponde al “processo” che si sta tenendo a suo carico sui social. In un filmato di quasi 5 minuti Marco Castoldi difende la sua reputazione sia dopo le rivelazioni della cantautrice, sia dopo lo sfogo di Calcutta, oggi fidanzato della donna. Il caso è scoppiato a seguito di un articolo firmato da Selvaggia Lucarelli, che ha raccolto lo sfogo di Angelica Schiatti e ha scatenato la solidarietà di tanti artisti, da Emma Marrone a Tommaso Paradiso.

Il video di Morgan contro Angelica Schiatti

Nel suo sfogo, Morgan esordisce: “Vi siete sfogati?”, poi va dritto al punto: “C’è un processo, ma non sapete nulla di questo processo. Non ho mai commesso nulla contro questa persona“. Senza mai fare il suo nome, inoltre, respinge le accuse al mittente e accusa Angelica Schiatti di “volersi fare della pubblicità” e si presenta come “il vero perseguitato” della vicenda. Per rafforzare la sua tesi, Morgan ricorda che l’ex cantante avrebbe sempre scelto dei cantanti per le sue storie d’amore, ma non è tutto.

Castoldi racconta di aver avuto “le fette di salame sugli occhi” dal momento che di Schiatti era “infatuato”, dunque non si sarebbe accorto che “stava mentendo“.

Fonte foto: IPA Morgan ha risposto alle accuse di stalking di Angelica Schiatti in un video postato sui social. “I processi li fanno i giudici”

Addirittura, Morgan spiega che per Angelica Schiatti stava per lasciare “la madre di mia figlia”, accusando la cantautrice di averlo illuso che fosse “corrisposto, l’amore”.

Invece, sempre secondo Castoldi la sua accusatrice sarebbe stata “fidanzata nel frattempo“, per questo rivendica di essere stato vittima di “balle” che Schiatti gli avrebbe raccontato solamente per frequentarlo e, dalla relazione, trarre giovamento per arrivare alla notorietà.

Il “processo”, secondo Morgan

Inevitabilmente bersaglio di polemiche e accuse dai social, Morgan ricorda che l’Italia è uno “Stato di diritto” e che la Costituzione “prevede l’innocenza finché non si è condannati”.

Inoltre, Castoldi sottolinea che “i processi si fanno fare ai giudici”. Per questo motivo considera l’Italia “un Paese completamente impazzito“.

La denuncia contro Selvaggia Lucarelli e le nuove accuse di Angelica Schiatti

Nelle ultime ore, Morgan ha rivelato di aver denunciato Selvaggia Lucarelli per aver “costruito violenza di massa” contro di lui. Il reato che Castoldi le avrebbe contestato è quello di incitazione all’odio.

Nel frattempo, da Angelica Schiatti sono arrivate nuove accuse. Dopo il post di Morgan con l’annuncio della denuncia a carico della giornalista Selvaggia Lucarelli, la cantautrice ha fatto notare che l’immagine usata da Castoldi come sfondo mostrerebbe “la via di casa mia. A 200 metri da casa mia”.