Morgan denuncia Selvaggia Lucarelli dopo l'articolo sul caso stalking: "Ha costruito una violenza di massa"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“Buongiorno a tutti, ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costruito violenza di massa contro l’essere umano che io sono”. A parlare è Morgan, che dopo il polverone sollevato dalle rivelazioni della giornalista, ha deciso di procedere per vie legali. Le accuse riguardavano alcune chat relative al processo per stalking ai danni della cantautrice Angelica Schiatti.

La denuncia di Morgan a Selvaggia Lucarelli dopo l’articolo sul caso di stalking

“Io non sono incriminato di revenge porn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo”, ha scritto Morgan in un post pubblicato su Instagram.

“Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho”, ha aggiunto il compositore milanese nella comunicazione via social.

Fonte foto: ANSA L’artista indie Calcutta, attuale compagno di Angelica Schiatti, e Morgan

L’artista ha quindi concluso facendo sapere che la giornalista del Fatto Quotidiano risponderà in tribunale della sua incitazione all’odio.

Il caso

“Insulti, minacce, revenge porn e perfino due personaggi loschi pagati per trovarla e portarla da lui”, aveva scritto Lucarelli nell’articolo.

La penna del Fatto faceva riferimento alla vicenda tra Morgan e Schiatti (che avevano avuto una frequentazione), arrivata in tribunale.

Dai messaggi delle chat diffuse emergeva come Morgan avesse perfino affittato una casa a pochi metri da quella della donna, nonostante l’attivazione del codice rosso (misura per la tutela di tutti coloro che subiscono violenze, per atti persecutori o maltrattamenti).

La vicenda avrebbe coinvolto anche Calcutta, attuale compagno di Angelica Schiatti.

La prima denuncia risale al 2020. Gli avvocati di Morgan sarebbero ora impegnati a trovare un accordo con la difesa, rappresentata dalla legale Maria Nirta.

Nelle scorse ore gli avvocati del 51enne hanno rilasciato una nota, sottolineando che il processo non è ancora iniziato e che nulla è stato ancora vagliato né tantomeno provato.

La reazione di Selvaggia Lucarelli dopo il post di Morgan

Lucarelli ha reagito alla pubblicazione del post con una storia sul suo profilo Instagram: la notizia di un altro concerto di Morgan saltato proprio a causa della vicenda emersa.

“Morgan non suonerà al Taranto Jazz Festival”, riporta la news.

“Dopo Giovinazzo e Lamezia Terme un altro concerto saltato dopo le accuse di stalking rivoltegli dalla sua ex compagna”.