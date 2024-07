Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Rivelazioni inquietanti di Selvaggia Lucarelli su Morgan. In un articolo, la giornalista ha raccontato del processo per stalking e diffamazione che vede coinvolto il musicista e compositore milanese, il quale avrebbe perseguitato la cantautrice Angelica Schiatti (con la quale aveva avuto una frequentazione), attuale compagna di Calcutta. L’udienza preliminare del processo si è tenuta lo scorso 10 ottobre 2023. Le chat emerse rivelerebbero dettagli angoscianti su tutta la faccenda.

Morgan e la vicenda con Angelica Schiatti

“Insulti, minacce, revenge porn e perfino due personaggi loschi pagati per trovarla e portarla da lui”, scrive Lucarelli nell’articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, facendo riferimento alla vicenda tra i due, arrivata in tribunale.

Dai messaggi delle chat trapelate emergerebbe come Morgan, a un certo punto, abbia perfino affittato una casa a pochi metri da quella di Schiatti, nonostante l’attivazione del codice rosso (misura per la tutela di tutti coloro che subiscono violenze, per atti persecutori o maltrattamenti).

Fonte foto: IPA Morgan durante la seconda puntata di X Factor 2023

Il ruolo di Calcutta

Le azioni dell’artista classe 1972 avrebbero colpito anche la madre di Angelica Schiatti e Calcutta.

Il noto cantautore indie è infatti l’attuale fidanzato dell’ex compagna di Morgan.

Il processo per stalking e il post di Selvaggia Lucarelli

La prima denuncia risale al 2020. Gli avvocati di Morgan starebbero cercando ora un accordo con la difesa, rappresentata dalla legale Maria Nirta.

La prossima udienza del processo è fissata per il 13 settembre 2024, con lo scopo di tentare una conciliazione tra imputato e parte civile.

“Il processo, tra rinvii e lungaggini, è iniziato da pochi mesi, dopo 4 anni dalla prima denuncia – ha scritto Lucarelli in un post su X – . E indovinate? Il giudice ha accolto la richiesta della difesa di TENTARE UN ACCORDO TRA SCHIATTI E CASTOLDI (Il vero nome di Morgan, ndr.). Il tutto mentre Schiatti ha sempre rifiutato fermamente di rinunciare al procedimento”.

Come sostenuto dalla giornalista, oltre ad averla minacciata e ad aver pubblicato suo materiale intimo, Morgan avrebbe cercato di rovinare la reputazione della cantante con amici e collaboratori, cercando di screditarla su abitudini sessuali e altro.

Nel 2021 – spiega sempre la donna – avrebbe persino “ingaggiato anche due siciliani (uno pregiudicato) con intenzioni inquietanti: dovevano trovare la sua casa e ‘portargliela'”.

Il rapporto tra Morgan e Angelica Schiatti

Angelica Schiatti e Morgan avevano avuto una breve frequentazione dopo essersi conosciuti nel 2014.

Come ricostruito dal sito Open, nel 2019 avevano ricominciato un nuovo rapporto, chiuso dopo soli tre mesi.

Nel 2020 era arrivata la denuncia, insieme all’attivazione del codice rosso. L’uomo aveva anche subito una perquisizione.