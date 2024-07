Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La giudice del Tribunale di Imperia, Marta Bossi, ha assolto Marco Castoldi, in arte Morgan, dall’accusa di diffamazione aggravata nei confronti del cantautore Cristian Bugatti, noto come Bugo. La vicenda giudiziaria era nata in seguito agli eventi del Festival di Sanremo 2020, quando Morgan aveva improvvisato il testo canzone. Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a un anno e sei mesi, ma a vincere è stato Morgan.

Il Tribunale di Imperia ha assolto Morgan dall’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Bugo.

La giudice ha stabilito che “il fatto non sussiste”. Morgan era stato denunciato da Bugo per le sue dichiarazioni successive agli eventi del Festival di Sanremo 2020, in cui i due artisti avevano litigato sul palco, portando alla loro squalifica dalla competizione.

Fonte foto: ANSA Serata Sanremo 2020

Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna di un anno e sei mesi, ma il giudice ha riconosciuto che le affermazioni di Morgan rientravano nelle critiche artistiche. “Oggi non è la mia vittoria, ma quella dell’impegno e della serietà”, ha commentato Morgan, esprimendo la sua gratitudine verso i suoi avvocati Rossella Gallo e Leonardo Cammarata.

Perché Bugo lo ha denunciato: Sanremo 2020

Il motivo della denuncia risale al Festival di Sanremo 2020, quando Morgan e Bugo erano in gara con la canzone “Sincero”.

Durante l’esibizione, Morgan modificò improvvisamente il testo della canzone, provocando una reazione furiosa di Bugo, che abbandonò il palco. Questo evento portò alla squalifica della coppia dalla competizione.

Secondo l’avvocato di Morgan, Rossella Gallo, le dichiarazioni del suo assistito erano critiche in ambito artistico-musicale, mentre Bugo avrebbe utilizzato il processo per riaccendere l’attenzione mediatica su di sé, in concomitanza con l’uscita del suo disco.

La canzone della discordia

“Sincero” era la canzone con cui Morgan e Bugo partecipavano al Festival di Sanremo 2020. Il brano divenne tristemente celebre non per la sua melodia, ma per la controversia che ne seguì. Durante l’esibizione, Morgan (che si è scagliato contro X Factor per aver usato la sua immagine) modificò il testo, inserendo versi che criticavano Bugo. Ecco un estratto del testo modificato da Morgan:

Le brutte intenzioni e la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa.

L’episodio non solo causò la loro squalifica, ma innescò anche una serie di dichiarazioni e accuse reciproche tra i due artisti, culminando nella denuncia per diffamazione da parte di Bugo.