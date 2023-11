Lo sfogo social di Morgan contro X Factor (poi subito rimosso): "Fuorionda con la mia immagine, immorale"

Durissimo sfogo social di Morgan contro X Factor. L’ex frontman dei Bluvertigo ha commentato su Instagram, in un video poi subito rimosso dalla piattaforma, alcune indiscrezioni sul contenuto della puntata del programma in onda nella serata di giovedì 23 novembre, la prima dopo il suo discusso licenziamento.

Lo sfogo dell’artista

“Si sta prefigurando una situazione anomala e incostituzionale. Vogliono mandare stasera i miei fuori onda a X Factor che mi dipingerebbero in maniera negativa” ha dichiarato Morgan nel video diffuso su Instagram e poi rimosso, citato dall’agenzia Ansa.

“Ma dopo avermi licenziato possono volermi lo stesso nel loro programma dopo avermi descritto come un elemento negativo?” ha accusato l’artista.

“Pare che questa sera intendano fare la cosa più immorale nei confronti del lavoratore, usano la mia figura pur avendomi cacciato. Ma in tv non esiste il concetto di fuori onda, siamo sempre microfonati e quindi siamo sempre in una sceneggiatura televisiva. Anche il mio ‘vaffa’ è una sceneggiatura”, ha affermato Morgan.

Francesca Michielin replica alle accuse

“Io nella combriccola sostenuta da Warner? Sono in Sony da quando ero un’adolescente” ha dichiarato la conduttrice di X Factor, Francesca Michielin, nel ricevere il suo primo Tapiro d’oro da Striscia La Notizia.

La cantante ha risposto così a Morgan che aveva accusato la conduttrice di X Factor, Fedez e Dargen D’Amico di far parte di una “cricca” che decide tutto e che ha interessi economici connessi, come ricorda l’Adnkronos.

Fonte foto: ANSA

La cantante Francesca Michielin, conduttrice di X Factor

Quanto al suo rapporto con Morgan, Michielin ha detto: “Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era mio giudice quando ero concorrente e mi ero anche trovata bene.”

E ancora: “Lui, si sa, è un personaggio un pò complesso e quando lo chiami in un programma può succedere qualcosa, ma a parte quella battuta su Ivan Graziani e un pò di irriverenza generale non ha fatto niente“.

La versione di Fedez

Secondo quanto dichiarato da Fedez, Morgan non sarebbe stato “mandato via per il “vaffa” ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani”. Sky, ha spiegato il rapper, “è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”.

“Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto”, continua Fedez, che aggiunge: “Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario”.