Morgan a processo per stalking e diffamazione a Lecco: accusato dall'ex fidanzata dopo i messaggi sui social

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Morgan andrà a processo al Tribunale di Lecco con l’accusa di stalking e diffamazione ai danni dell’ex fidanzata che lo ha denunciato dopo essere stata insultata in diversi messaggi sui social. Per Castoldi, di recente salito alle cronache per l’allontanamento da X Factor, un’altra grana dopo essere stato di recente assolto dall’accusa di frode fiscale a Monza.

Morgan denunciato dalla ex fidanzata

A presentare la denuncia contro Morgan, al secolo Marco Castoldi, è stata la ex fidanzata 32enne con la quale l’artista ed ex cantante dei Bluevertigo aveva avuto una relazione fino al primo lockdown. La donna, infatti, ha denunciato il 50enne milanese per averla perseguitata sui social con messaggi e frasi volgari.

Secondo quanto riferito dalla 32enne, infatti, Morgan non avrebbe accettato la decisione di chiudere il rapporto. Il cantante, a quel punto, avrebbe tentato di mettersi in contatto con la donna in qualsiasi modo, arrivando anche a insultarla.

Fonte foto: ANSA

La difesa di Morgan

Ma non è dello stesso avviso la difesa dell’artista, che nel processo iniziato negli scorsi giorni ha cercato di provare l’estraneità alle accuse di Morgan. Durante le indagini, infatti, Castoldi aveva ricostruito la relazione, partendo dall’amicizia nata nel 2013, quindi l’avvio del rapporto troncato nel 2020.

Dalla rottura, secondo quanto riferito dall’artista, la giovane avrebbe bloccato ogni tipo di contatto con lui, anche su WhatsApp. Secondo i difensori Morgan quindi “non poteva commettere alcun reato di stalking”.

Quando sarà l’udienza

Ma la parte civile, assistita dall’avvocato Maria Nirta, ha ribadito che non c’è disponibilità a una conciliazione. Il processo ha quindi preso il via a Lecco dopo la 32enne lo aveva precedentemente denunciato a Monza con un fascicolo di indagine che si era chiuso col rinvio a giudizio del cantante.

Il Gip ha quindi rinviato tutto alla Procura di Lecco che negli scorsi giorni, davanti al giudice monocratico del Tribunale Martina Beggio, ha dato il via al processo con l’accusa sostenuta dal pm Giulia Angeleri. Il prossimo passo ora è quello relativo alla prossima udienza che, secondo quanto trapela, è stata fissata per febbraio 2024. E potrebbe non essere l’unica bega legale per Castoldi, che più volte ha minacciato, ed è stato minacciato, di intraprendere causa per quanto successo a X Factor 2023.