Morgan risponde a Fedez dopo l'attacco a X Factor 2023 su Giorgia Meloni e Vittorio Sgarbi e punge Sky

Nella puntata di X Factor andata in onda giovedì 30 novembre Fedez ha sferrato un attacco a Morgan, tirando in ballo Giorgia Meloni e Vittorio Sgarbi. A distanza di alcune ore, l’ex giudice ha replicato al rapper.

La risposta di Morgan a Fedez

Nella sua chat con giornalisti e professionisti del settore, Morgan ha commentato così quanto dichiarato in diretta a X Factor da Fedez:

“Mi è piaciuto ieri sera, aveva più grinta del solito, almeno un po’ di verve! Ma adesso che ha sbottato cacceranno via anche lui o insultare gli assenti a mezzo televisivo è conforme allo spirito e ai valori di Sky?”.

L’ex giudice di X Factor ha poi aggiunto sarcastico: “Sarebbe una bella scena vederlo che si caccia via e si dà le pedate nel sedere da solo strillando: o io o io!”.

In merito a quanto detto da Fedez su Giorgia Meloni e Vittorio Sgarbi, Morgan ha dichiarato sempre ironico: “Mi è piaciuta la battuta su Sgarbi e Meloni. Si vede proprio che di musica non se ne intende, non è il suo campo”.

Poi, più serio, ha aggiunto: “Direi che è incommentabile. Si può solo fare ironia, più in basso di così non ha senso andare. Le divergenze tra gli esseri umani non sono una cosa bella, non sono uno spettacolo d’arte, non si impara niente. Ho pensieri diversi nella mia testa, idee, visioni di musica e storie da raccontare. Penso anche che, se c’è una cosa che ogni artista ha il dovere morale di promuovere, è la bellezza. La bellezza non è semplicemente una forma esteticamente sublime, ma è espressione e compimento dell’anima umana in stato di grazia. I valori che un artista non dimentica mai sono l’armonia, il dialogo, la comunicazione, l’espressione, la comprensione. Il perdono. L’odio non è cosa da artisti”.

Fonte foto: ANSA

Morgan è stato giudice di X Factor 2023 fino al 21 novembre.

Cosa aveva detto Fedez su Morgan a X Factor

In diretta tv, nella puntata di X Factor di giovedì 30 novembre, Fedez aveva detto riferendosi a Morgan:

Il rapper ha replicato così alle affermazioni di Morgan sulla sua collaborazione pregressa con Zo Vivaldi degli Stunt Pilots, uno dei gruppi in gara nel talent show di Sky Uno: “Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo, non insinuarlo. Se vuoi essere ribelle, le cose le dici quando sei dentro il programma, non quando ti hanno ti hanno dato un calcio in cu*o”.

Poi l’affondo: “Io sono una persona trasparente, ho una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l’avvocato e non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi”.

L’accusa di Morgan a Fedez

Prima dell’ultima puntata di X Factor, Morgan aveva dichiarato: “Il cantante degli Stunt Pilots (Zo Vivaldi, ndr), a quanto pare, è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento. Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto”.