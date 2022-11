Mondiali Qatar 2022, la profezia del "Nostradamus vivente": le finaliste e l'incubo Covid, la previsione

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Da domenica 20 novembre prenderanno il via in Qatar i Mondiali di calcio, la competizione internazionale per le Nazionali più importante nel panorama del mondo del pallone. Sarà un mese ricco di emozioni per gli appassionati e i tifosi delle 32 squadre che si sfideranno per arrivare, speranza per tutti ma sogno realizzabile solo per due, all’ambita finale del 18 dicembre.

Cresce l’attesa in vista del fischi d’inizio, con Qatar-Ecuador che aprirà la rassegna, ma intanto c’è chi si sbilancia in pronostici e previsioni sulla competizione che, per la prima volta nella storia, si giocherà in Medio Oriente.

Mondiali, il pronostico sulla finale

A dire la sua sulla competizione che sta per prendere il via in Qatar è stato Athos Salome, brasiliano considerato il “Nostradamus vivente” dopo una serie di profezie che si sono avverate negli ultimi mesi. Il “profeta”, infatti, basandosi su uno studio molto particolare frutto di un calcolo preciso, ha ipotizzato quelle che saranno le squadre che il 18 dicembre si sfideranno al “Lusail Stadium”.

Prendendo in esame l’anno in cui si svolgono i Mondiali e confrontandolo con la data di inizio della competizione, quella finale e uno studio delle lettere dei nomi di Paesi che giocheranno la competizione, Salome ha dato le cinque probabili finaliste del torneo in Qatar: “Si tratta di Argentina, Brasile, Belgio, Francia e Inghilterra”.

Ma Salome non si è limitato a sceglierne cinque. Dopo aver escluso il Brasile, perché considerato non all’altezza di arrivare fino in fondo, l’uomo ha scelto le sue due finaliste: “Argentina e Francia: la terra del Tango e una nazione dell’Europa centrale”.

Mondiali e Covid, la profezia

I Mondiali in Qatar saranno i primi dopo la pandemia di Covid-19 che per tre anni ha tenuto il mondo intero col fiato sospeso. In Medio Oriente le misure per prevenire i contagi sono ben diverse rispetto a quelle che sono state attuate nel Vecchio Continente, ma l’attenzione resta comunque alta.

Fonte foto: ANSA

L’incognita virus, come abbiamo imparato negli ultimi anni, è sempre dietro l’angolo, motivo per il quale Salome ha sottolineato che il Covid “potrebbe cambiare tutto”. Il “profeta”, infatti ha sottolineato che “a causa del gran numero di casi di Covid-19 e l’emergere di nuove sottovarianti di Omicron, BQ.1 e XBB, che sono più trasmissibili e resistenti ai vaccini” il virus potrebbe rovinare i piani qatarioti.

Chi è Athos Salome, il “Nostradamus vivente”

Ma chi è Athos Salome? In Brasile è considerato una sorta di divinità e con le sue previsioni, quasi sempre azzeccate, si è guadagnato la fiducia dei suoi seguaci e un soprannome di tutto rispetto: “Il Nostradamus Vivente“. Conosciutissimo in Sudamerica e in tutto il mondo, nel suo curriculum ha due importanti “successi”.

Con le sue previsioni, infatti, il “profeta” sudamericano aveva avvertito tutti sull’esplosione del Covid-19 e, soprattutto, della morte della Regina Elisabetta.