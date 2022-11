Covid, il bollettino settimanale del 18 novembre: contagi e ricoveri in aumento. La situazione in Italia

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Il ministero della Salute ha diffuso il nuovo bollettino settimanale sul coronavirus, con tutti i dati relativi ai nuovi casi di contagio, ai guariti, ai decessi e ai ricoveri negli ospedali che si sono registrati tra venerdì 11 e giovedì 17 novembre. Il punto della situazione in Italia.

Bollettino Covid, i dati tra l’11 e il 17 novembre

Il bollettino degli ultimi sette giorni registra 208.346 nuovi casi di positività al Covid, contro i 181.181 della scorsa settimana. L’incremento è del 15%.

L’incidenza settimanale a livello nazionale è salita a 353 casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 307 dello stesso periodo di riferimento.

Fonte foto: ANSA

Il numero dei tamponi effettuati al 17 novembre ammonta a 255.780.377, contro i 254.586.854 riportati al 10 novembre, per un incremento di 1.193.523 nell’ultima settimana. Il totale dei contagi Covid in Italia da quando è scoppiata la pandemia è pari a 24.031.538.

I decessi rispetto agli ultimi sette giorni sono in leggera diminuzione: 533 quelli registrati, contro i 549 del periodo compreso tra il 3 e il 10 novembre. Le vittime complessive sono salite a 180.518.

I ricoveri e le terapie intensive

I dati sul fronte ospedaliero sono in peggioramento. Nelle terapie intensive si registrano 44 ricoveri in più (la settimana scorsa erano -35), per un totale di 247 unità. Il tasso di occupazione dei posti letto è salito al 2,5%.

Nei ricoveri ordinari i pazienti salgono di 625 unità (sette giorni fa -248), 6.081 in tutto.

Stando alla rilevazione dell’Istituto superiore di sanità (Iss) a predominare è ancora la variante Omicron, che in questo periodo ha provocato il 99,8% delle infezioni.

Bollettino Covid 18 novembre 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, in questo stesso giorno, il 18 novembre 2021, si erano registrati 10.638 nuovi casi di contagio e 69 decessi. In totale le persone positive in Italia erano 132.513.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di venerdì 18 novembre 2022 sono state somministrate in Italia 142.427.916 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.445.518 (91,58% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.703.250 (90,20% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale dei cittadini con almeno una dose + guariti al massimo da 6 mesi: 50.168.687 (92,92% della popolazione over 12);

Totale dei cittadini con booster + guariti post seconda dose/unica dose da al massimo 4 mesi: 42.397.343 (88,88% della platea).