Mondiali in Qatar, vince l'Argentina: quanto guadagnano squadra e calciatori, i premi della Fifa

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Giù il sipario sui Mondiali di calcio in Qatar e su la Coppa per la l’Argentina: sul campo è finita con uno spettacolare 3-3 e la lotteria dei rigori ha sorriso a Messi e compagni, ma anche la seconda classificata potrà consolarsi col ricco premio previsto dalla Fifa. Quanto guadagnano le squadre che hanno partecipato alla controversa competizione.

Mondiali, i premi FIFA per primo e secondo posto

Dati alla mano, quello del Qatar non sarà ricordato solo come il Mondiale più discusso e contestato della storia, ma anche come il più ricco. La Fifa ha messo a disposizione infatti un tesoretto da 440 milioni di dollari, ovvero il 20% in più rispetto a Russia 2018.

Naturalmente, la fetta più grande ora spetterà all’Argentina: la squadra vincitrice della Coppa del Mondo, stando al tabellario Fifa, si porta a casa un premio da 42 milioni di dollari – oltre naturalmente ad una copia in ottone placcata d’oro del trofeo.

Fonte foto: ANSA Lionel Messi, capitano dell’Argentina alla sua prima vittoria Mondiale

Cospicuo anche il premio riservato alla seconda classificata, ovvero la Francia: 30 milioni finiranno nelle casse della federazione dei blues.

Quanto guadagnano le altre squadre del Mondiale

Diversa la situazione per il resto delle 32 squadre che da metà novembre hanno preso parte ai Mondiali in Qatar. Per tutte le federazioni è stato previsto un importo da 1.5 milioni di dollari per coprire le spese di preparazione.

Poi, ogni squadra ha guadagnato in base al piazzamento. Compagini come Germania, Belgio, Danimarca, Messico e lo stesso Qatar hanno ricevuto un premio da 9 milioni di dollari anche se non hanno superato i gironi.

Per chi raggiunge gli ottavi, sono stati previsti 13 milioni di dollari, che salgono a 17 milioni per chi ha raggiunto i quarti di finale. La sorpresa Marocco, quarta classificata, riceverà invece 25 milioni di dollari, poco meno della Croazia arrivata terza (27 milioni).

Quali sono i premi per i giocatori

Diversa invece la situazione per i premi dei giocatori, che sono per lo più a discrezione delle singole federazioni. La Francia, per esempio, stando ai conti in tasca fatti da RMC Sport aveva stabilito di aumentare i compensi da 300.000 euro (ricevuti dopo la vittoria del 2018) a 400.000 euro.

L’Argentina non ha diffuso le cifre degli accordi con Messi e compagni, ma i singoli giocatori potranno comunque contare su altri bonus previsti dalla Fifa. Verranno premiati la Scarpa d’Oro, il Guanto d’Oro, il Miglior Giovane e l’All Star Team.

A queste cose va poi aggiunta la medaglia d’oro: un riconoscimento che tuttavia molti giocatori argentini vorranno conservare nella bacheca dei trofei. Per qualche giocatore, sarà più importante di qualsiasi bonifico da parte della Fifa.