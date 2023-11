Moglie di Nino Frassica prende Xanax e Prozac per superare scomparsa del gatto: il dolore di Barbara Exignotis

Nessuno scherzo stavolta. Meglio sottolinearlo visto che quando c’è di mezzo Nino Frassica spesso non si capisce dove inizia e finisce la finzione.

Il gatto del comico e della moglie Barbara Exignotis non si trova. E la donna sta soffrendo parecchio. Ha addirittura raccontato che per superare il fattaccio sta prendendo Xanaz e Prozac, oltre a bere birra.

Le dichiarazioni di Barbara Exignotis dopo la scomparsa di Hiro

“Prendo Xanax e Prozac e bevo birra. Un rimedio fai da te non sempre efficace”. Così Barbara Exignotis, a proposito della soluzione adottata per superare la sparizione del micio Hiro a Spoleto.

Fonte foto: ANSA

Giorni fa Barbara, in una diretta su Instagram, realizzata insieme alla figlia Valentina, aveva domandato scusa per le “frasi indicibili” che lei stessa aveva rivolto alla vicina di casa, considerata colpevole di aver cacciato Hiro dopo che le era entrato da una finestra.

Pare che l’attrice abbia scandito delle parole assai gravi. Lo si è capito quando, nel domandare scusa, si è rivolta alla nonna che “era ebrea ed è stata deportata nel 1942”.

Chi è Barbara Exignotis: la storia d’amore con Frassica

Barbara Exignotis e Nino Frassica si sono sposati nel 2018. I due hanno 25 anni di differenza: lui classe 1950, lei 1975. L’attrice ha alle spalle una carriera nel mondo del cinema per adulti in cui era nota con il nome di Blondie.

Abbandonati i set a luci rosse, si dedicò alla recitazione a teatro. E fu sul palcoscenico che conobbe Frassica.

La relazione è sempre stata vissuta con riserbo. La coppia infatti si è sempre tenuta lontana dal chiacchiericcio della cronaca rosa del Bel Paese.

La candidature da Barbara Exignotis nelle liste di An

Exignotis, in passato, ha anche tentato la strada della politica, candidandosi alle elezioni amministrative di Milano nelle liste di Alleanza Nazionale. “Io di politica non ci capisco niente ma mi trovo d’accordo con tutte le idee che An ha sul sesso”, aveva detto all’epoca.

An invece aveva idee differenti politiche rispetto a quelle dell’attrice e non se ne fece niente.