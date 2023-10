Nino Frassica perde il gatto e offre una ricompensa di 10mila euro: l'animale è scomparso da un mese a Spoleto

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Nino Frassica è pronto a dare 10mila euro a chiunque riesca a riportargli il suo gatto, anche se sa già chi gliel’avrebbe sottratto. Impegnato nelle riprese di Don Matteo a Spoleto, il comico siciliano manda un video sulla sua pagina Instagram prima di tornare a Roma: “Hiro è trattenuto in una casa di piazza Campello” dice l’attore nell’ultimo appello di una vicenda che dura da circa un mese, promettendo una sostanziosa ricompensa a chi riesca a dare anche soltanto delle informazioni.

L’appello

“Abbiamo fatto di tutto per cercarlo, cani molecolari, farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo. Il numero da contattare in caso doveste ritrovarlo è 3396919166″.

“Non possiamo fare la denuncia per furto, ma per scomparsa, quindi servirebbe a ben poco in questa situazione” ha spiegato l’attore a chi nei commenti del post gli chiede come mai non sia stata fatta denuncia ai carabinieri.

Le accuse della moglie

Sempre sotto al video, la moglie di Nino Frassica, Barbara Exignotis, parla di coloro che starebbero trattenendo il gatto: “Non ci fanno entrare. È un gatto per loro, non un bambino. Il nostro Hiro non è scappato, è questo il punto – spiega – Le abbiamo provate tutte e quando abbiamo scoperto che lo avevano questi due pazzi abbiamo provato di tutto. Comunque abbiamo prove a sufficienza”.

“Queste persone sono malate. Accumulatori di gatti belli – ha aggiunto la donna – Sappiamo chi sono e siamo stati anche a casa loro una volta e ho trovato i peli di Hiro. Quasi tutti sanno e non parlano”.

La vicenda

Da circa un mese Nino Frassica e la moglie Barbara Exignotis chiedono aiuto per ritrovare il loro gatto di razza sacro di Birmania scomparso nella cittadina umbra, dove l’attore siciliano ha appena concluso le riprese per la 14esima stagione di Don Matteo.

La coppia era arrivata a promettere una ricompensa di 5mila euro per chiunque avesse notizie, salvo poi ripensarci. “Hiro è molto spaventato – aveva spiegato – quindi con tutta la confusione si nasconde ancora di più. La taglia per il momento è sospesa in modo che si calmino le acque. Continuate comunque a segnalare se doveste vederlo”. Il premio è stato aumentato adesso a 10mila euro.