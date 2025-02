Moglie di Gene Hackman "mummificata a mani e piedi": la morte di Betsy Arakawa avvolta nel mistero

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Le indagini sulla morte dell’attore Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa proseguono. La polizia, pur non avendo riscontrato segni di effrazione nella villa della coppia a Santa Fe, ha dichiarato che tutte le piste restano aperte. Tra gli elementi che hanno attirato l’attenzione degli inquirenti ci sono i segni di mummificazione riscontrati su mani e piedi di Betsy Arakawa, la pianista 63enne moglie dell’attore.

Il mistero sulla morte di Betsy Arakawa

Betsy Arakawa è stata trovata morta sul pavimento di un bagno vicino all’ingresso della casa. La polizia ha trovato chiari segni di decomposizione sul corpo, gonfiore al viso e mummificazione in entrambe le mani e i piedi.

Vicino alla testa della donna è stata trovata una stufa che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere caduta quando Arakawa, a sua volta, è crollata improvvisamente a terra.

La villa di Gene Hackman e Betsy Arakawa a Santa Fe

Cos’è successo nella villa di Gene Hackman e Betsy Arakawa

Ancora da chiarire le cause del decesso di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa. L’ipotesi dell’intossicazione da monossido di carbonio è ancora valida. Non a caso la compagnia New Mexico Gas Co. Sta collaborando con lo sceriffo della contea di Santa Fe nelle indagini.

La polizia ha chiarito che nella villa non sono stati trovati segni di effrazione e sui corpi non sono stati trovati traumi. I due corpi, rinvenuti dagli addetti alla manutenzione mercoledì 26 febbraio, sono stati trovati in due stanze separate: quello di Betsy Arakawa in bagno e quello di Gene Hackman in una sorta di ripostiglio usato per cambiarsi prima di entrare nel salone.

L’attore era completamente vestito e aveva a fianco a sé un paio di occhiali da sole.

Il flacone di medicinali trovato vicino alla moglie di Gene Hackman

All’interno della villa di Santa Fe di Gene Hackman e di Betsy Arakawa è stato trovato morto anche un cane. Altri due cani, invece, sono stati trovati in buone condizioni all’interno della proprietà.

Come ha spiegato lo sceriffo della contea Adan Mendoza, i coniugi erano morti da tempo, ma per chiarire le cause dei decessi bisognerà attendere l’esito dell’autopsia e degli esami tossicologici. Secondo quanto riportato dai media Usa, per avere i risultati degli esami bisognerà però attendere anche un mese e mezzo.

A insospettire la polizia è stato anche il flacone di medicinali trovato aperto e rovesciato a terra nel bagno in cui sono stati rinvenuti i corpi di Betsy Arakawa e del cane.