Gene Hackman morto con la moglie e il cane, escluso omicidio - suicidio: l'ipotesi del monossido di carbonio

L’attore Gene Hackman è stato trovato morto con la moglie, Betsy Arakawa, e il suo cane. I cadaveri erano tutti in casa nella contea di Santa Fe, nel New Mexico, dove la coppia viveva da anni. La polizia ha escluso “un atto criminale“, di fatto sostenendo di non valutare l’ipotesi dell’omicidio – suicidio. Resta in piedi, secondo vari media americani, quella del monossido di carbonio.

Cosa sappiamo sulla morte di Gene Hackman, della moglie e del cane

L’Ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe ha spiegato che i cadaveri di Hackman, 95 anni, e di Arakawa, 64 anni, sono stati trovati dai vice-sceriffi nel quartiere di Hyde Park, nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio.

Non sono stati identificati ufficialmente fino alla mattina del giorno dopo.

La coppia, da anni, viveva lì con il cane, morto anche lui. Sarebbero sopravvissuti invece altri due cani.

I cadaveri di Hackman e Arakawa, come riferito dal New York Times, sono stati trovati in camere separate.

Perché i vice-sceriffi sono entrati nella casa dell’attore

I vice-sceriffi si sono recati in casa perché un vicino dell’attore si era detto preoccupato per lo stato di salute di Hackman e della moglie, per motivi che non sono stati ancora rivelati.

“Al momento non si sospetta un atto criminale come fattore di queste morti”, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo in un comunicato.

La causa esatta del decesso non è stata ancora determinata, ma stando alle parole delle forze dell’ordine sarebbe stato escluso il suicidio di coppia o l’omicidio-suicidio.

Secondo lo sceriffo Adan Mendoza, intervistato da Tmz, i cadaveri erano lì da almeno un giorno.

L’ipotesi del monossido di carbonio

Intervistato sulla Fox, un perito patologo, Michael Baden, ha ipotizzato che Hackman, la moglie e il cane siano morti per “avvelenamento accidentale da monossido di carbonio“.

Secondo l’esperto, non è da escludere che il motore di un’auto del garage della villa sia rimasto acceso, facendo entrare in casa i fumi di scarico che avrebbero causato l’avvelenamento.

Baden ha aggiunto che le vittime non avrebbero sentito dolore, “si sono semplicemente addormentati“.

Il patologo ha poi dichiarato che l’eventuale monossido di carbonio sarebbe potuto essere stato liberato anche da una caldaia, attraverso una fuga di gas.

Chi era Gene Hackman

Gene Hackman è considerato uno degli attori più iconici di Hollywood per i suoi ruoli da uomo comune.

In carriera ha ottenuto 5 nomination agli Oscar, vincendone 2.

Ha recitato in diversi film visti da milioni di persone, tra cui:

Gangster Story (Bonnie and Clyde)

Il braccio violento della legge (The French Connection)

L’avventura del Poseidon (The Poseidon Adventure)

Mississippi Burning – Le radici dell’odio

Gli spietati (Unforgiven)

Superman

Colpo vincente (Hoosiers)

I Tenenbaum (The Royal Tenenbaums)